Decathlon apre uno store in centro storico: sarà a due passi dalle Torri

La data c'è ed è il 1°settembre. La catena francese, già presente in città con altri punti vendita, ha deciso di sbarcare in pieno centro

Un "Decathlon City" in pieno centro storico. Aprirà i battenti il 1°settembre nei locali di via Rizzoli che erano stati occupato da Desigual e, andando un po' indietro, anche da McDonald's. Il gruppo francese focalizzato su sport e outdoor era già presente a Bologna, ma non nell'area del centro città e con uno stile così. Galleria del Leone è infatti una location storica ed elegante.

Oltre alla vendita dei prodotti sportivi, Decathlon City Bologna Centro offrirà anche i servizi di manutenzione di biciclette ed eventi sportivi gratuiti organizzati sul punto vendita.