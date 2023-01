Dehors piazza Santo Stefano, sospesa delibera comunale: "Continueremo a cercare un’intesa"

Soddisfazione di Confesercenti Bologna dopo che il Tar (Tribunale Amministrativo Regionale) dell’Emilia Romagna ha accolto il ricorso di due attività di pubblico esercizio (Camera con Vista e O51 Osteria Santo Stefano), concedendo la sospensiva della delibera della Giunta Comunale di Bologna n. 257 del 26 luglio 2022 che revocava totalmente le concessioni quinquennali sui dehors attribuite alle due attività.

Confesercenti Bologna ha sempre sostenuto che quel provvedimento fosse sbagliato in quanto penalizzava quanti operano da tempo in Piazza Santo Stefano: "Sin dall’estate scorsa -sottolinea Massimo Zucchini, Presidente di Confesercenti Bologna - abbiamo lavorato in tutte le sedi per arrivare ad un’intesa tra Comune e operatori turistici per evitare la via giudiziaria. Purtroppo, questo non è stato possibile ed oggi ci si trova davanti una sentenza del Tar che evidenzia tutte le perplessità espresse a suo tempo dall’associazione".

"Ora – prosegue Zucchini – dopo questo pronunciamento del Tar dell’Emilia Romagna riteniamo opportuna l’apertura di un tavolo di confronto tra giunta Comunale di Bologna e imprenditori dei pubblici esercizi operanti in Piazza Santo Stefano, come abbiamo sempre chiesto in tutte le situazioni. È importante arrivare ad un accordo tra le parti che tenga in dovuto conto dei diritti e del lavoro delle imprese".

Sul tema interviene anche Loreno Rossi, Direttore di Confesercenti Bologna: "Dopo questo significativo atto del Tar dell’Emilia Romagna, Confesercenti Bologna continuerà, in accordo con le due attività ricorrenti, a sostenere la campagna “#Vivi la Piazza” con una raccolta di firme per il mantenimento in Piazza Santo Stefano dei dehors di bar ristoranti e per sensibilizzare i cittadini e i turisti sull’importanza della tutela della vivibilità e del godimento di un’area suggestiva e unica per la sua bellezza e per salvaguardare l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

Il commento del Comune dopo la decisione del Tar

"Prendiamo atto della decisione del Tar sulla sospensiva, consapevoli che non si tratta ancora di un giudizio nel merito - commenta l’assessora al Commercio Luisa Guidone -. Come noto l’amministrazione ha inteso assumere una decisione pianificatoria a tutela dell’interesse pubblico ritenuto prevalente, ovvero il decoro del complesso monumentale di piazza Santo Stefano, ponderato il miglior contemperamento di tutti gli interessi in campo, compresi quelli economici. Più in generale come amministrazione lavoriamo da sempre per favorire uno sviluppo commerciale armonico, come dimostrano i dati economici che Bologna ha raggiunto e contemporaneamente , nell’ambito delle proprie prerogative, continueremo a lavorare sullo spazio pubblico perseguendo gli obiettivi di mandato e continuando ad essere, come è sempre stato, aperti al confronto".

Guadagni in calo e posti di lavoro a rischio

Dal canto loro gli esercenti avevano infatti promosso un’iniziativa di raccolta firme per il mantenimento dei dehors (già concessi prima del covid e contro la delibera di Giunta con la quale il Comune di Bologna aveva deciso di eliminare i tavoli). Sottolineavano come lo smantellamento dei tavolini esterni avrebbe messo a rischio diversi posti di lavoro, con una previsione di calo di guadagno che i gestori calcolano fino al 70%: "Immaginate una giornata di primavera con questa piazza priva di tavolini e di sedie, della possibilità di sedersi con questa bella vista per un caffè, una colazione o un aperitivo. Seriamente vogliamo una piazza vuota? E noi, dobbiamo davvero licenziare dipendenti che hanno famiglia e un mutuo per la casa?" si chiedeva Bledar Prenci dello 051 Osteria Santo Stefano, spiegando come nel suo caso le sedute all'esterno siano vitali per la sopravvivenza dell'attività.

Parlava di un ritorno ai tempi dei bonghi e del degrado invece Matteo Bonetti Camera Roda, di Camera con vista: "Sono bolognese e ricordo benissimo il degrado notturno di questa piazza con tanto di comitato di residenti. Loro, per la prima volta, sono dalla nostra parte perchè è evidente come la presenza di attività e ristoranti garantisca a quest'area più sicurezza". Ora la decisione del Tar lascia ben sperare sulle sorti di questi esercizi. Almeno fino al prossimo pronunciamento atteso tra qualche mese.