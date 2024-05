Dehors stabili? Per il Comune è una boutade elettorale

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Se il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, vorrebbe renderli stabili, per il Comune di Bologna si tratta di una "boutade". Ancora una volta parliamo di dehors, circa 250 rimasti in piedi dopo il periodo del covid.

Solo quelli che rientrano nelle norme fissate dal Comune "possono essere convertiti in dehors permanenti". "Vediamo difficile la 'boutade' del ministro di renderli permanenti", spiega l'assessora comunale al Commercio Luisa Guidone tornando sulla proposta del ministro. Per il Comune invece una "disciplina provvisoria non può essere trasformata in definitiva", come riferisce la Dire.

Per Guidone "stupisce la superficialità con cui questo tema è stato trattato dal ministro che a pochi giorni dalle elezioni europee ha voluto mandare un messaggio politico a una categoria". Questo, senza una bozza scritta a cui fare riferimento, "ci mette in una situazione di incertezza di cui non sentivamo il bisogno". Insomma tutto ciò "potevamo risparmiarcelo perchè sullo spazio pubblico gli enti locali hanno discipline diverse. Noi - continua - abbiamo un regolamento dehors approvato all'unanimità in Consiglio comunale e condiviso con le associazioni economiche che ha dato stabilità alle attività commerciali e tutelato il centro storico".

La proposta Urso

Nei giorni scorsi ha anticipato che nel ddl Concorrenza si sta lavorando a un articolo che salvaguardi i tavolini di bar e ristoranti posizionati, lungo le strade e nelle piazze, durante l’emergenza covid.

"Su questo provvedimento" ha dichiarato Urso "ci stiamo confrontando con le associazioni settoriali e ovviamente anche con l'Anci, quindi con i Comuni. Pensiamo che possa essere un'occasione per rendere la ristorazione ancora più funzionale alla socialità e a quel decoro urbano che nei centri storici va sempre più affermato".