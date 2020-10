"Dipendenti comunali in ufficio 3 giorni a settimana": Merola tira dritto (nonostante i sindacati)

Nonostante il parere contrario dei sindacati, Cgil, Cisl e Uil, il sindaco Virginio Merola ribadisce la decisione di far rientrare i dipendenti comunali in ufficio per tre giorni alla settimana: "Penso che dovremo orientarci a comprendere che lo smart working non è telelavoro, è un'altra questione e incide molto sulla condizione di vita in particolare delle lavoratrici e dei lavoratori in generale - ha detto oggi, 14 ottobre, a margine di un incontro in SalaBorsa - per quanto ci riguarda, abbiamo deciso, e ci incontreremo con i sindacati, di andare avanti con una nuova organizzazione del Comune".

"Pensiamo che il tutto a distanza o il tutto in sede non sia adeguato"

Il primo cittadino assicura che Palazzo d'Accursio si sta impegnando per modificare "l'organizzazione del lavoro per prevedere in modo prevalente una forma ibrida che preveda sia presenza che smart working. Pensiamo che il tutto a distanza o il tutto in sede non sia adeguato" quindi "non si può rinunciare alla presenza per il lavoro di squadra e per la socialità, non si può rinunciare al lavoro agile e allo smart working per l'innovazione che questo comporta".

Per i sindacati si tratta di "resistenze alla prosecuzione del lavoro agile" quindi si metterebbero a rischio i lavoratori e le lavoratrici "abbiamo sempre indicato il lavoro agile come primaria misura di prevenzione del contagio".

"Stiamo lavorando per prevedere il rientro in ufficio almeno tre giorni alla settimana - conferma invece Merola - con modalità che discuteremo con le organizzazioni sindacali. Questo credo sia un modo serio di affrontare il tema perchè, vi do un dato, a dicembre 2019 i lavoratori in smart working del Comune erano 200 e la nostra era una delle realtà più avanzate". Il lavoro agile è "un'opportunità", aggiunge il sindaco: "Dobbiamo saper costruire una prospettiva sapendo che bisogna innovare i processi, non solo dotare di nuove attrezzature i dipendenti, come stiamo facendo". (dire)