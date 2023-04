Doppia premiazione a Cibus per gruppo felsineo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Zola Predosa (BO), 31 marzo 2023 – Un Cibus ricco di riconoscimenti per Gruppo Felsineo. Il Gruppo bolognese, specializzato nella produzione di mortadella e affettati vegetali, ha ricevuto due ambiti premi alla 15a edizione di Salumi&Consumi Awards. Una giuria composta da 91 buyer e operatori del settore ha scelto di identificare come migliore innovazione di prodotto Km Rosa, la Mortadella del territorio e come iniziativa charity dell’anno il progetto “Modiano, fantasia e buona cucina”. Km Rosa nasce con il contributo fornito dai tavoli di lavoro che Gruppo Felsineo ha attivato per coinvolgere i dipendenti nei processi aziendali. La nuova mortadella si inserisce all’interno della “Via della Filiera”, uno dei quattro pilastri rilevanti per il Gruppo, che guida allo sviluppo di filiere sempre più sostenibili e responsabili. Km Rosa è realizzata con solo carni italiane provenienti da suini allevati al pascolo all’insegna del benessere animale, secondo il concetto di prossimità e nutriti con mangimi ad alto contenuto di Omega 3 vegetale. Il riconoscimento charity assegnato per il progetto con il Centro Anffas Modiano di Sasso Marconi valorizza il sostegno dell’azienda verso la comunità, con l’obiettivo di esplorare nuove forme di supporto che coniugano solidarietà, creatività e buona cucina. Risponde ai criteri della “Via della Vicinanza” che vede l’impegno di Gruppo Felsineo nei confronti della comunità e del territorio. Gli ospiti del Centro, coadiuvati dai loro assistenti e dal team di Gruppo Felsineo, sono stati coinvolti nell’elaborazione e realizzazione di 14 ricette, che saranno oggetto di una raccolta dedicata. “Siamo davvero soddisfatti di questi prestigiosi riconoscimenti che sottolineano il nostro costante impegno su due asset fondanti della nostra attività imprenditoriale. Da un lato, la costante ricerca in innovazione per proporre modelli di filiera sempre più responsabili e mortadelle sempre più buone, genuine e salutari come la Km Rosa, prodotto alfiere della sostenibilità; dall’altro, la volontà di dare vita a progetti e sinergie capaci di generare un impatto positivo su ambiente, comunità e territorio. Siamo molto emozionati per il Charity Award ricevuto per Modiano, un’iniziativa che ci ha arricchito anche umanamente, grazie allo splendido legame che si è instaurato con gli ospiti del Centro. Abbiamo lavorato con loro fianco a fianco, toccando con mano che l’inclusività è una profonda ricchezza”, ha dichiarato Emanuela Raimondi, AD di Gruppo Felsineo, ritirando gli awards.