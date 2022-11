Ducati a EICMA, in mostra la Desmosedici GP22 del Campione del Mondo Francesco Bagnaia

La 'rossa' di Borgo Panigale protagonista della 79a edizione di EICMA. A pochi giorni dalle incredibili emozioni vissute a Valencia e forte della tripletta iridata conquistata in MotoGP (Titolo Piloti, Costruttori e Team), Ducati si presenta da Campione del Mondo con tutte le sue novità per il 2023.

Un concentrato di emozioni Made in Italy per i Ducatisti e per tutti gli appassionati: la Desmosedici GP22 di Bagnaia, la Panigale V4 R Superbike di Bautista e tutti i nuovi modelli protagonisti delle sette puntate della Ducati World Première, finalmente dal vivo.

L’Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, organizzata presso la Fiera di Milano-Rho, prende il via con le due giornate riservate a stampa e operatori e dal 10 al 13 novembre aprirà le porte al pubblico. La Casa di Borgo Panigale è pronta ad accogliere tutti gli appassionati al Padiglione 15, stand N10 , con la gamma 2023.

Ducati propone ai grandi viaggiatori la nuova Multistrada V4 Rally, progettata per le lunghe percorrenze e in grado di soddisfare anche il motociclista più esigente alla scoperta di nuove strade da solo o in coppia.

In esposzione la moto del campione del mondo Bagnaia

Non poteva mancare allo stand Ducati la moto Campione del Mondo, la Desmosedici GP con cui Francesco Bagnaia ha conquistato il titolo domenica a Valencia , arrivata ad EICMA direttamente dall’ultimo round della MotoGP. Al suo fianco è presente anche la Panigale V4 R di Alvaro Bautista che durante il weekend si giocherà il primo “match point” in Indonesia nel WorldSBK. Dopo essere stata vista in anteprima mondiale dagli oltre 80 mila appassionati accorsi al WDW 2022, fa il suo debutto in pubblico anche il prototipo "V21L", la moto elettrica con cui la Casa di Borgo Panigale parteciperà dal prossimo anno al FIM MotoE™ World Cup in qualità di fornitore unico.

Apertura al pubblico, il programma dello stand Ducati

Nelle giornate di apertura al pubblico, lo stand Ducati sarà teatro di diversi momenti di incontro con i piloti della Casa di Borgo Panigale. Inizierà il neo campione del mondo della MotoGP Francesco "Pecco" Bagnaia, che sarà allo stand giovedì 10 novembre alle 10.30. Nel pomeriggio sarà il turno di Enea Bastianini, presente allo stand dalle 14.00.

Due momenti saranno anche dedicati ai Ducati Talk. Venerdì 11 novembre alle ore 11.00 il tema sarà “Ducatiste: stili diversi, una sola passione”. Chiara Lovato (@lovatochiara), Mariaelena Caizzi (@mariaelena_caizzi), Bianca Maria Malogioglio (@iambiancam) e Stefania De Micheli (@stefidem), racconteranno le loro esperienze in sella alle moto di Borgo Panigale.

Sabato 12 novembre, alle ore 12.30, sarà il turno del pilota e YouTuber Luca Salvadori, protagonista di un incontro a tema “Correre creando contenuti”.