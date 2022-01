Ducati e Lamborghini, record di vendite: "2021 magico"

Un 2021 molto positivo per Automobili Lamborghini e Ducati, le due eccellenze della motor valley emiliano romagnola. Lamborghini chiude il 2021 con "un record straordinario", segnalano dalla casa di Sant'Agata Bolognese: sono state 8.405 le vetture consegnate a livello globale, che rappresentano il miglior anno di sempre a livello commerciale. Le vendite sono aumentate del 13% rispetto al 2020, grazie a una strategia di crescita "mirata e controllata".

Stephan Winkelmann, chairman e ceo di Automobili Lamborghini, commenta: "Questo record ci dà conferma di quattro fattori: la solidità della nostra strategia, l'elevata reputazione che il brand gode a livello internazionale, la competenza e la passione delle nostre persone e l'estrema professionalità e dinamismo dimostrata dai nostri 173 dealer in 52 mercati, che hanno continuato a investire insieme a noi in un periodo di sfide e incertezze".

Complessivamente, sono cresciute a doppia cifra tutte e tre le macroregioni in cui Lamborghini è presente: America (+14%), Asia Pacifico (+14%) ed Emea (Europa-Middle East e Africa, +12%), in cui sono ripartiti in maniera bilanciata rispettivamente il 35%, il 27% e il 39% dei volumi globali. Nel dettaglio, gli Stati Uniti si riconfermano il primo mercato (2.472 unità, +11%), seguiti da Cina (935, +55%), mercato balzato al secondo posto, Germania (706, +16%) e Regno Unito (564, +9%). Anche l'Italia, mercato domestico della Casa del toro, ha registrato numeri in crescita: +3%, con un totale di 359 vetture consegnate.

In termini di modelli, continua il successo del super suv Urus con 5.021 unità consegnate, seguito da Huracán, il modello V10, che ha registrato numeri in forte crescita con 2.586 vetture vendute, grazie al forte traino della Huracán STO. A queste si aggiungono le 798 Aventador, modello V12, consegnate in tutto il mondo. Il nuovo anno, commentano quindi da Lamborghini, "si apre con prospettive altrettanto positive, grazie a un portafoglio ordini robusto, tale da coprire quasi l'intera produzione pianificata nel 2022. Un anno che si prospetta ricco di novità, con ben quattro nuovi prodotti in attesa di essere svelati nel corso dei prossimi 12 mesi". Winkelmann aggiunge: "Siamo più forti che mai per affrontare un periodo di profonda trasformazione verso un futuro ancora più sostenibile. Il 2022 ci vedrà impegnati per consolidare i risultati di oggi e preparare l'arrivo della futura gamma ibrida a partire dal 2023".

Boom di vendite per Ducati nel 2021

Ducati conclude il 2021 con "il record di vendite", segnalano dalla casa di Borgo Panigale, crescendo a livello globale del +24% sul 2020 e del +12% sul 2019. Spicca una crescita a doppia cifra in tutti i principali paesi tra cui gli Stati Uniti, che tornano ad essere il primo mercato, e l'Australia, che registra un +50% rispetto al 2020. La Multistrada V4, in particolare, risulta la moto più venduta e apprezzata con 9.957 consegne, ma tutta la gamma 2022 "riscuote già l'apprezzamento degli appassionati- segnala l'azienda- come dimostrato dal portfolio ordini più alto di sempre a inizio anno".

Ad esempio, segue la famiglia degli Scrambler 800 con 9.059 unità e il Monster, che raggiunge le 8.734 moto vendute. Commenta il ceo Claudio Domenicali: "Il 2021 è stato un anno magico per Ducati. Abbiamo consegnato oltre 59.000 moto, numero mai raggiunto in 95 anni di storia dell'azienda, abbiamo vinto per il secondo anno consecutivo il Titolo di Campione del Mondo Costruttori MotoGp e abbiamo dato inizio all'era elettrica della nostra azienda con il prototipo V21L, che anticipa la moto che correrà nel campionato MotoE dal 2023.

La pandemia tuttora in corso, oltre a generare tanta sofferenza, ha anche reso più complesse molte attività, costringendoci a continue riorganizzazioni interne. Le catene di fornitura hanno creato ritardi nelle consegne per i quali voglio scusarmi con tutti i Ducatisti, ringraziandoli per la pazienza". Nonostante tutte queste difficoltà, puntualizza quindi Domenicali, "la voglia di fare bene che caratterizza le donne e gli uomini qui a Borgo Panigale e nelle nostre filiali nel mondo è stata tale che siamo riusciti a ottenere risultati record. Stiamo investendo in un percorso di crescita estremamente ambizioso che porterà l'azienda a migliorare ancora, anche con l'ingresso in nuovi segmenti".

Con la Ducati DesertX "avremo da quest'anno una proposta molto attraente per gli appassionati delle adventure, e altri progetti ambiziosi sono attualmente in sviluppo. I valori chiave della marca, Style, Sophistication, Performance e Trust, sono più attuali che mai. La crescita futura- assicura il ceo Ducati- avverrà nel rispetto di questi valori". Nel 2021 Ducati cresce dunque in tutti i principali paesi, a partire dagli Stati Uniti che riconquistano il posto di primo mercato con 9.007 unità, pari a un +32% sul 2020, seguiti dall'Italia con 8.707 moto (+23% sul 2020) e dalla Germania, con 6.107 unità (+11% su 2020).

Crescono anche il mercato cinese con 4.901 moto (+21%), quello francese con 4.352 (+12%) e quello inglese con 2.941 unità (+30%). Aggiunge tra l'altro Francesco Milicia, Vp Global Sales and After Sales Ducati: "Con 59.447 moto consegnate ai clienti, Ducati registra un risultato storico e sottolinea ancora una volta la sua solidità, nonostante le difficoltà che si riscontrano trasversalmente in tutti i settori a causa della crisi logistica e delle forniture. Le vendite sono cresciute a doppia cifra in tutti i principali paesi, dagli Stati Uniti all'Australia, dove la nuova filiale ha ottenuto un +50%".Per il 2022 sono 9 i nuovi modelli che Ducati ha presentato al pubblico nel corso della Ducati World Première web series. Tra tutte la più attesa è la DesertX , la Ducati progettata per affrontare l'off-road più impegnativo con ruota anteriore da 21" e posteriore da 18", sospensioni a lunga escursione e ampia luce a terra.