Ricevi il vino comodamente a casa con l’innovativa enoteca online firmata Bernabei

Il vino è un prodotto che nasce dalla generosità della natura, ma anche dal lavoro e dall'esperienza dell'uomo. Una bevanda antichissima, che da secoli continua a preservare il suo inestimabile valore.

Pochi momenti creano comunità, condivisione e spensieratezza come riesce a farlo un bicchiere di vino bevuto in buona compagnia, ancora meglio se la location di ritrovo è intima e famigliare, come la propria casa.

Tutto ciò è possibile? La risposta è sì, e basta scegliere un e-commerce dedicato al buon bere.

Vini Bernabei: l’e-commerce internazionale dedicato al buon bere

Bernabei è l’e-commerce internazionale di riferimento per gli amanti di vini, bollicine Champagne, spirits e soft drink, che ti permette di ordinare e ricevere la tua bottiglia preferita semplicemente con un click grazie al servizio di vini a domicilio Bologna.

Un’iniziativa commerciale giovane e innovativa, nata nel 2014, ma che si è rapidamente affermata nel settore del beverage, tanto che solo nell’ultimo anno l’incremento delle vendite online ha raggiunto numeri considerevoli: 10.000.000 le visite al sito e 3.200.000 le bottiglie selezionate e ordinate dai clienti. Ogni giorno l’azienda consegna oltre 1.000 Box Bernabei.

Bernabei non è solo comodità, ma anche rapidità perché l’azienda garantisce tempi di consegna, nella città di Bologna, molto rapidi e che non superano i 30 minuti.

Aspetto da non sottovalutare, poiché è grazie alla celerità che riescono a mantenere, e preservare, la temperatura ideale delle bottiglie.

Ordinare i vini Bernabei è semplicissimo, basta scaricare l’app che, in modo semplice, veloce e intuitivo, consente di acquistare e consultare comodamente dal divano di casa l’intero catalogo di vini, Champagne e cocktail. La consultazione è facilitata da appositi filtri volti a individuare le preferenze dell’utente, e mettere in evidenza le scelte consigliate e le proposte più affini ai suoi gusti.

L’obiettivo dell’azienda è mettere a disposizione dell’acquirente la sua conoscenza e sapienza, e guidarlo nella scelta dell’etichetta più adatta all’occasione.

Tramite l’app, infatti, si vuole garantire al cliente un’esperienza di navigazione informata e aggiornata sulle etichette in catalogo, specificando caratteristiche, dettagli e modalità di consumo.

Il risultato? Fornire un’esperienza unica e completa, valori attorno ai quali la famiglia Bernabei ha costruito nel settore del beverage una brand identity riconoscibile e apprezzata nell’arco di un’attività imprenditoriale che dura da quasi cent’anni.

La cura e l’attenzione rivolta ai dettagli e al soddisfacimento del cliente, è volta a consolidare e migliorare anche i rapporti con gli stakeholder di riferimento, con i quali l’azienda vanta rapporti ultradecennali.

L'obiettivo del brand è tramandare la filosofia del bere responsabilmente, proponendo sempre e solo prodotti di alta qualità in modo da poter apprezzare fino in fondo la bellezza di una degustazione.

I valori racchiusi dietro ogni singola etichetta proposta

L’azienda nata dalla passione della famiglia Bernabei vanta un’esperienza centenaria, e mantenere in vita un’attività così longeva richiede una palafitta ben salda di valori, ispirazione, dedizione e visioni creative che superano i più ristretti orizzonti commerciali.

Alla base del brand, infatti, vi è lo sguardo rivolto al cliente e la volontà di garantire un servizio eccellente e di qualità.

Non a caso l’app Bernabei permette agli utenti di trovare le etichette più affini ai loro gusti, attraverso filtri dedicati e abbinamenti consigliati.

In più, offre la comodità di acquistare sempre in maniera molto agile e comoda, la possibilità di monitorare in tempo reale lo stato della consegna, fino all’arrivo della box a casa, e di predisporre gli spazi necessari per posizionare e conservare le bottiglie acquistate.

Dopo aver ordinato online, Bernabei propone anche le cosiddette #EsperienzeInBottiglia. Queste consentono ai clienti, che acquistano tramite applicazione, di ottenere in omaggio l’accesso a oltre 300 visite con degustazione, pranzo, cena o pernottamento nelle migliori Cantine, Distillerie e Maison in tutto il mondo mondo.

Un’esperienza davvero unica e capace di accrescere le conoscenze rispetto alle varie etichette e il grado di consapevolezza negli step successivi di scelta e acquisto.

L’azienda non dimentica l’attualissimo tema della sostenibilità ambientale. Tanto che si è impegnata nella transizione plastic-free e tutte le Box Bernabei sono il risultato di un progetto di economia circolare, poiché provengono da cartone riutilizzato e sono totalmente riciclabili.

Massima attenzione alle esigenze del cliente, scelta accurata di ogni singola etichetta proposta e il desiderio di avere rapporti duraturi con fornitori e clienti: questi i pilastri e la brand identity del marchio Bernabei.