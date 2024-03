Segnali negativi per l'economia bolognese: tengono solo turismo e packaging

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"L’economia bolognese esaurisce l’effetto del rimbalzo positivo - dopo lo stop dovuto alla pandemia da covid - e mostra i primi segnali di rallentamento".

E' quanto emerge dal rapporto della Camera di Commercio di Bologna che conferma i segnali negativi nell’ultimo trimestre: flessione della produzione, fatturato e ordini (tra il -1% e il -3% circa), mancanza del sostegno dei mercati esteri (-4% il fatturato, -3% la domanda estera). Riassumendo, -1,4% la produzione (era +5,8% a fine 2022), -0,9% il fatturato (rispetto al +7,6% dello scorso anno), frenato dal -1,1% complessivo del fatturato estero (dal +7,6%), e -1,9% gli ordini (+5,8% nel 2022), con un analogo -2,0% della domanda estera (era +4,7%).

Chi va giù e chi tiene: i settori in dettaglio

La metalmeccanica registra un picco negativo del -9% per il fatturato estero, qualche segnale positivo viene invece dal packaging (tra il +5% e il +6% fatturato e produzione), nonostante ordinativi ancora in flessione (-9% la domanda estera). Tra ottobre e dicembre torna a crescere il comparto edile, +1%, tiene il settore turistico, con un complessivo +6%, mentre si fermano le vendite del commercio al dettaglio, -0,1%.



La metalmeccanica, che a fine 2022 aveva evidenziato risultati migliori del manifatturiero, segna un calo tra fatturato, produzione e ordinativi compreso tra il -2% e il -3%, oltre il -2% anche i mercati esteri.



Segnali positivi invece dal comparto del packaging: produzione e fatturato vicini al +2%, ordinativi che tengono (+0,4%) nonostante la frenata dell’ultimo trimestre, e un mercato estero che registra dinamiche tra il +5% della domanda e il +7% delle vendite.

Cresce di un ulteriore +1,6% il volume d’affari nel settore edile, in cui tengono sia la componente artigianale, che la parte cooperativa (entrambe sul +1,3%).



Il comparto dell’artigianato registra oltre il -4% per produzione e ordinativi, -3% il fatturato. Meno dinamici anche i mercati esteri, tra il -2% del fatturato e il -3% della domanda estera.



Tiene la cooperazione, che chiude l’anno con gli ordinativi in crescita, +1,5%, nonostante la sostanziale stabilità di produzione e fatturato. In rallentamento invece i mercati esteri (-2%).



Tendenza positiva per il comparto dell’industria alimentare: vicina al +4% la crescita di produzione e ordinativi, +6% quella del fatturato, trainato dal +10% sui mercati esteri.



Nei servizi la crescita del volume d’affari in corso d’anno è stata del +1,8%, a fronte del +6,8% che ha chiuso il 2022.



Variazione del +0,4% per le vendite del commercio al dettaglio, dovuta unicamente al +2,9% dei primi tre mesi dell’anno: tiene il comparto alimentare, +0,3%, cresce la grande distribuzione, +5,7%, rallenta il comparto non alimentare, -1,3%. Crescita al di sotto del +1% per il commercio all’ingrosso.



Ancora in crescita, anche se su intensità pressoché dimezzate, le attività turistiche, che chiudono l’anno con un +8%: +4% il volume d’affari delle strutture ricettive, +9% quello della ristorazione, ancora vicine al +18% le agenzie di viaggio.