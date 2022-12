Elisabetta Franchi. Dopo le parole sulle donne 'over', azienda sotto la lente di ingrandimento

La casa di moda bolognese sotto la lente di ingrandimento dopo che qualche mese fa scoppiò un vero e proprio caso a seguito delle parole pronunciate da Elisabetta Franchi durante un incontro pubblico. Nell'occasione la stilista bolognese spiegava che in azienda puntava sulle donne 'anta', perchè "se dovevano far figli o sposarsi lo avevano già fatto e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio fianco e lavorano h24, questo è importante". Parole che scatenarono un putiferio. E pure qualche blitz di protesta in città. Ne seguì un vespaio di portata nazionale, con l'imprenditrice costretta a giustificarsi assicurando che nella sua aziende le donne non vengono discriminate.

Regione e dell'Ispettorato del lavoro si muovono

In questi mesi, però, c'è chi non si è accontentato delle rassicurazioni 'a parole' di Franchi. Sull'azienda si sono accesi i riflettori della Regione e dell'Ispettorato del lavoro, che hanno aperto un tavolo di confronto con l'azienda che sta per produrre i primi risultati. "I numeri parlano". Questa- come riporta l'Agenzia Dire - la sentenza sibillina di Sonia Alvisi, consigliera di Parità dell'Emilia-Romagna, senza aggiungere altro in attesa di aver visionato tutti i documenti inviati dalla casa di moda. In particolare, allo studio ci sono i rapporti biennali sulla parità di genere (obbligatori per le imprese sopra i 50 dipendenti) dai quali "possono emergere dati significativi".

A giugno il primo incontro

La consigliera di Parità si è mossa subito, una volta scoppiato il caso, a maggio scorso. A giugno c'era già stato il primo incontro con l'Ispettorato del lavoro a cui sono seguite le interlocuzioni con l'azienda. Un iter che si è concluso a fine novembre con l'invio da parte di Elisabetta Franchi di tutta la documentazione richiesta dalla Regione. "Se ci sono delle irregolarità verranno sanzionate, ma io auspico che si arrivi a un protocollo di buone pratiche che consenta di migliorare le condizioni di chi lavora in quell'azienda", conclude Alvisi.