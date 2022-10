Emirates da 7 anni al Marconi, la promessa: "Alzeremo l'asticella in termini di servizio e qualità"

Il prossimo 3 novembre, Emirates festeggerà sette anni di attività a Bologna. In questi anni, la compagnia aerea ha trasportato più di 804.000 passeggeri su oltre 3.200 voli da e verso questa città. Si tratta di uno dei quattro punti strategici di Emirates nel nostro Paese insieme a Roma, Milano e Venezia.

In questi mesi, la compagnia aerea è tornata a volare a pieno regime su Bologna: il volo Bologna - Dubai di Emirates opera 5 giorni alla settimana (lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica) attraverso un Boeing 777 che include 8 posti in prima classe, 42 in business class e 304 in economy. Il volo Emirates EK094 parte da Bologna alle 15:35 e arriva a Dubai alle 23:30. Il volo di ritorno EK093 parte da Dubai alle 8:55 e arriva all'aeroporto di Bologna alle 12:40.

“Siamo molto orgogliosi di celebrare i 7 anni di attività a Bologna” - ha affermato Flavio Ghiringhelli, Country Manager di Emirates in Italia. “In tutti questi anni, ci siamo costantemente impegnati con la città per offrire un'ampia gamma di destinazioni che potessero facilitare i viaggi d'affari per le piccole e medie imprese verso oltre 130 destinazioni in tutto il mondo e, al tempo stesso, abbiamo lavorato per implementare le destinazioni preferite dai turisti che, da Bologna, possono raggiungere mete esotiche e scoprire nuove culture. Continueremo a soddisfare le esigenze dei nostri passeggeri alzando sempre di più l'asticella in termini di comfort, servizio e qualità”.

“Siamo davvero felici di celebrare i 7 anni di presenza di Emirates a Bologna” ha affermato Nazareno Ventola, CEO e MD di Aeroporto G. Marconi di Bologna. “Dal loro primo volo nel novembre 2015, la nostra partnership è diventata sempre più forte, migliorando significativamente la connettività aerea intercontinentale da Bologna verso il resto del mondo, a vantaggio del nostro bacino di 11 milioni di residenti e con un prezioso impatto sulla nostra economia locale. Condividiamo anche con Emirates la visione di un futuro dell'aviazione sostenibile e siamo entusiasti di consolidare ancora di più la nostra partnership in futuro”.

Sostenibilità ambientale ed efficienza sono rea tutte le attività sottolineate dal Gruppo Emirates: "Ad esempio - spiegano - la compagnia aerea si impegna a gestire in modo più sostenibile le risorse idriche. Emirates utilizza, infatti, la tecnica del "lavaggio a secco" per sanificare i suoi aerei. Come già indicato dal nome, nella pulizia dell'aeromobile viene utilizzata poca o nessuna quantità d’acqua, il che rappresenta un significativo passo in avanti rispetto ai metodi convenzionali di pulizia degli aerei. Questa tecnica consente di risparmiare - in una flotta di 260 velivoli - oltre 11 milioni di litri d'acqua ogni anno. Emirates ha, inoltre, eliminato la plastica a bordo (entro la fine di quest'anno la compagnia aerea avrà risparmiato 150 milioni di plastica monouso) e ha lanciato l'iniziativa "Think Before You Print", che ha portato a una riduzione di oltre 1.000 tonnellate di carta con il passaggio dai menu cartacei a quelli digitali."