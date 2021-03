L'export emiliano-romagnolo resiste: la regione resta seconda in Italia per esportazioni

L'export emiliano-romagnolo resiste al peso della pandemia e la regione resta seconda in Italia per esportazioni, contendendo i danni. Nel quarto trimestre il calo delle vendite all'estero si ferma al -1,5%, alla fine di un anno, il 2020, che registra una perdita complessiva dell'8,2%. Secondo i dati Istat elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna, tra ottobre e dicembre, nonostante la ripresa della pandemia, le imprese sono riuscite a contenere ulteriormente il calo delle esportazioni.

La nostra regione ha contenuto i danni più della Lombardia

La flessione del commercio estero italiano è lievemente superiore (-1,8%). Peggiora l'andamento dell'export della moda (-19,4%), giu' la metallurgia e flettono i macchinari. Al contrario, bene i mezzi di trasporto (+8,9%), la ceramica e vetro e l'industria del tabacco (+33%). Nel quarto trimestre l'export regionale ha sofferto del riacutizzarsi della pandemia sui mercati europei (-2,8%) il principale sbocco, mentre ha beneficiato della ripresa del mercato statunitense e di quelli dell'Asia orientale, Cina in particolare. L'Emilia-Romagna, peraltro, ha contenuto i danni meglio della Lombardia.

Positivi i risultato dei prodotti farmaceutici

Pesano soprattutto i risultati negativi dei macchinari e apparecchiature meccaniche, delle industrie della moda e della metallurgia e dei prodotti in metallo. Risultati positivi per i prodotti farmaceutici. Nel dettaglio, l'export nel quarto trimestre e' risultato in ripresa in Germania (+1,5%), ma in più rapida riduzione in Francia (-3,6%) e in Spagna (-13,6%). Inverte la tendenza sui mercati americani (+4,4%) grazie alla forza del mercato statunitense (+7,1%) e all'alleggerimento in America Latina (-0,7%), trainato dal Brasile. Soprattutto sono aumentate le vendite in Asia, in particolare orientale (+6,6%) con un +22,8% in India e un +17,1% in Cina.

