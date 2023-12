Top 50 . Ecco le imprese bolognesi con il fatturato più alto

La città di Bologna e la sua provincia mantengono la loro importanza come poli cruciali per lo sviluppo economico nazionale. Nel corso del 2023, le aziende attive nei settori alimentare, metalmeccanico ed energetico continuano a primeggiare nei report aziendali, evidenziando un notevole aumento del loro fatturato. Aziende di spicco come Conad, Lamborghini, Ducati e Hera S.p.a registrano una crescita significativa. Sebbene Coop Allenza registri un calo, mantiene comunque il titolo di impresa con il maggior fatturato nella città.

Di seguito la lista completa delle prime 50 aziende per fatturato (anno 2022):