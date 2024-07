Fer – ferrovie Emilia-Romagna: rinnovo integrativo aziendale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Siglato l’accordo per il nuovo contratto integrativo aziendale di FER Srl dal Direttore Generale dell’azienda, Ing. Fabrizio Maccari, e le organizzazioni sindacali (OO.SS.). Il rinnovo del contratto, scaduto nel 2010, arriva dopo un percorso costruttivo di confronto fra l'azienda e le OO.SS. Nell'esprimere la più viva soddisfazione per tale accordo, l'Ing. Gianluca Benamati, Amministratore unico di FER, sottolinea l’importante impulso dato dal Socio Regione Emilia-Romagna. L’accordo prevede un incremento del valore dei buoni pasto a 8 euro e una indennità speciale di 40 euro (che si aggiunge ai 50 euro già erogati dall’inizio dell’anno) per 14 mensilità per tutti i dipendenti. Nelle settimane precedenti, le parti avevano già condiviso il nuovo piano formativo del personale e il piano triennale delle assunzioni.