Da Fico a Gran Tour Italia, si perderanno posti di lavoro? Sindacati preoccupati

"La dirigenza di Fico smentisce Oscar Farinetti (che annunciava di una chiusura temporanea del parco, ndr) e assicura ai sindacati che non è prevista nessuna chiusura del parco, che verrà sì ristrutturato, ma 'a zone', quindi senza chiudere del tutto i battenti". Lo riferisce l'Agenzia Dire aggiungendo che però "resta la preoccupazione di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, che stanno raccogliendo voci sempre più insistenti circa l'intenzione di molte aziende di non rinnovare i contratti alla scadenza e di andarsene". E sul nodo occupazionale apprensione e interrogativi sono arrivati nei giorni scorsi anche dalla politica locale.

Sindacati: su Fico informazioni contrastanti

"Ci risulta, con ampio margine di certezza che qualche azienda non rinnoverà il contratto di permanenza nel sito, con conseguente perdita occupazionale. La dirigenza di Fico ha quindi risposto che il nuovo progetto necessiterà di molte risorse e si è impegnata a riassumere prioritariamente chi dovesse perdere il posto di lavoro garantendo un grande rilancio dell'occupazione", fanno sapere i sindacati al termine dell'incontro di ieri con Piero Bagnasco e Matteo Ferrio.

"La dirigenza ha inizialmente garantito che non ci sarà una chiusura del parco ma solo alcune ristrutturazioni parziali che verranno svolte a zone, consentendo la contemporanea apertura del Parco. Successivamente ha garantito che se anche ci dovesse essere la chiusura totale del parco, i 55 lavoratori diretti non saranno posti in ammortizzatore sociale ma proseguiranno il lavoro all'interno" di Fico, riferiscono le sigle. "Alle nostre interrogazioni sulle sorti dei lavoratori afferenti alle società, ai consorzi e ai ristoranti interni al parco, la dirigenza ha sostenuto che tutte le aziende interne sono interessate al nuovo progetto 'Gran Tour Italia' pertanto, nessuno perderà il posto di lavoro. Queste affermazioni contrastano con le informazioni in nostro possesso", osservano Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Sconcerto

"Rimaniamo sconcertate dalla modalità di comunicazione scelta dall'imprenditore Farinetti e dalla presentazione di un piano industriale, al momento alquanto aleatorio, che prevede una completa ristrutturazione a soli 5 anni dalla apertura del parco. Il 5 ottobre incontreremo tutti i lavoratori diretti e indiretti del parco in un'assemblea sindacale nella quale valuteremo insieme il proseguo del confronto. Rimangono enormi perplessità sul futuro del sito e grande preoccupazione per la tutela occupazionale sulla quale continueremo a vigilare. Abbiamo fissato un prossimo ulteriore incontro nei primi giorni di novembre", concludono.