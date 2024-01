Golden group, il volume d’affari del 2023 sfiora i 52 milioni di euro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Golden Group, principale società indipendente italiana attiva nella finanza agevolata, ha chiuso il 2023 con un volume d'affari di 51 milioni e 853mila euro, il 24 per cento in più rispetto all’anno precedente. Una crescita che conferma l’importanza del settore della finanza agevolata quale comparto strategico per le piccole e medie imprese italiane. Sono, infatti, circa 1.700 le aziende che nel 2023, grazie al supporto di Golden Group, hanno avuto la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi a fondo perduto per un totale di circa 265 milioni di euro. Anche il numero dei progetti approvati è salito sensibilmente: a dicembre 2023 hanno toccato quota 8mila. Nello specifico, le regioni in cui è stata registrata la crescita più significativa rispetto al 2022 sono il Lazio, l’Abruzzo e la Campania, che per l’area di riferimento hanno segnato un +119 per cento, seguite da Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, in cui l’incremento è stato del +109 per cento. “Salutiamo il 2023 con grande soddisfazione per i risultati raggiunti e con la consapevolezza di aver supportato migliaia di aziende italiane nel facilitare, attraverso l’ottenimento di importanti contributi, il loro percorso di sviluppo”, ha commentato il Ceo di Golden Group, Fabio Leoni. “La crescita registrata lo scorso anno è il frutto dell’impegno e della passione di un team di professionisti di altissimo livello su cui puntiamo molto: lo dimostra l’incremento costante nel corso dell’anno del numero dei componenti della nostra squadra, che è passato dai 114 di gennaio ai 128 di dicembre, in aumento del 13 per cento circa”.