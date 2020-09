Dipendenti Gd, da lunedì tamponi volontari

Da domani, lunedì 7 settembre, i dipendenti della Gd, già al lavoro o in fase di rientro in azienda, potranno, se vorranno, sottoporsi al tampone. Potranno fare l'esame anche quanti avevano già fatto il test sierologico.

L'azienda sta progressivamente tornando alla normalità e sempre da lunedì aumenterà il numero degli addetti presenti nei vari stabilimenti, da 787 a 888 (più i 35 delle funzioni centrali), informano i delegati di Fiom, Fim e Uilm.

Sindacati e azienda, la prossima settimana si incontreranno anche per fare il punto sul rientro graduale dei lavoratori in smart working: l'idea della società è verificare la fattibilità di un ritorno in presenza di almeno un 30% di addetti attualmente in remoto a partire dal 14 settembre. Gd sta anche studiando strumenti per aiutare i genitori di figli con meno di 14 anni, ma si stanno ancora aspettando eventuali nuovi provvedimenti del governo in tale senso.

"Come delegati Fiom, Fim e Uim abbiamo ribadito la necessità di avere risposte concrete e in tempi rapidi", fanno sapere i rappresentanti dei lavoratori. Con la busta paga d'agosto, inoltre, sarà versato l'anticipo di 165 euro del premio di risultato di 550 euro previsto dall'accordo sottoscritto con Fiom, Fim e Uilm, mentre la quota restante sarà pagata a dicembre. Infine, i delegati hanno sollevato il tema dell'assistenza da remoto ai clienti, che riguarda Kt Bulgaria e Duty Free Dubai.

"Non vogliamo nascondere la nostra preoccupazione su uno strumento attualmente usato senza una vera condivisione preventiva con la rsu e sulla poca chiarezza sugli impatti professionali e di prestazione lavorativa che inevitabilmente si manifesteranno. Si tratta di aprire con l'azienda una discussione di merito che deve riguardare tutte le aree Gd potenzialmente coinvolte", concludono. (Dire)