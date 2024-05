Golden Group, conclusa la prima Academysulla finanza agevolata con 11 nuove assunzioni

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è conclusa oggi la Golden Academy, il nuovo progetto formativo lanciato da Golden Group, leader nel settore della finanza agevolata, che ha dato la possibilità a 11 giovani neolaureati di cominciare un’esperienza professionale nell’ufficio tecnico dell’azienda e nella rete commerciale, come Consiglieri d’Impresa. Il programma, unico nel settore e realizzato in collaborazione con Manpower, leader nelle soluzioni di staffing e nella progettazione ed erogazioni di corsi di formazione, ha l’obiettivo di creare e potenziare competenze tecniche nel campo della finanza agevolata, promuovere lo sviluppo di soft skills e favorire forme di specializzazione professionale, anche trasversale. I corsi sono rivolti ai giovani talenti, laureandi e neolaureati, e hanno l’ambizione di attrarre e fidelizzare i migliori profili professionali, garantendo un percorso di carriera di medio-lungo periodo, strumenti di lavoro di qualità e assistenza durante tutto il percorso di crescita professionale. L’iniziativa è volta inoltre a rafforzare la reputazione e l’identità di Golden Group come un ambiente di lavoro equo e stimolante per dipendenti e collaboratori, attuali e futuri. In particolare, l’Academy offre una formazione professionale nel settore della finanza agevolata grazie a un percorso di 240 ore che alterna momenti di teoria a casi pratici, passando in rassegna i più significativi case studies e mettendo i partecipanti alla prova nello sviluppo di una business idea, con un occhio alle principali novità del mercato. Al termine del periodo di studio, ai candidati sarà rilasciato un attestato. I più meritevoli e coloro che si sono distinti per proattività, collaborazione e motivazione avranno l'opportunità di entrare a far parte di Golden Group. “In Golden Group la formazione, la creatività e l'innovazione ricoprono un ruolo prioritario”, ha dichiarato Fabio Leoni, Ceo di Golden Group. “Oggi si conclude con successo la fase sperimentale della nostra Academy, un percorso formativo che siamo orgogliosi di lanciare ufficialmente, anticipando già la seconda edizione di settembre 2024. Si tratta, infatti, di un’opportunità di sviluppo professionale non solo per i giovani talenti che desiderano avvicinarsi a questo mondo, ma anche per i nostri dipendenti con alto potenziale, che hanno così la possibilità di crescere e prepararsi a ricoprire posizioni di maggiore responsabilità”. Massimiliano Imbesi, Regional Manager di Manpower ha dichiarato: “Manpower è a fianco delle aziende che vivono un Talent Shortage, carenza di talenti, che oggi riguarda il 75% delle imprese, e accompagna le persone verso l’employability attraverso percorsi di formazione gratuiti che permettono di entrare velocemente nel mondo del lavoro. Siamo orgogliosi di questo progetto di specializzazione realizzato dalle nostre Manpower Academy e Manpower Business Professionals per Golden Group: un percorso che passa dalle competenze tecniche a quelle trasversali o soft skills - oggi valutate dalle aziende come ancora più importanti per lo sviluppo della carriera- e si conclude con un assessment, uno degli elementi distintivi della nostra offerta, fino all’inserimento in azienda”.