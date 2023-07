Come la sostenibilità e l'ESG stanno guidando le decisioni aziendali

Sempre più spesso si sente parlare di sostenibilità e sviluppo.

Ma cosa si intende con questo termine?

In realtà, si tratta di un concetto molto più ampio e complesso, che tiene conto del legame tra rispetto dell’ambiente circostante, benessere sociale e sviluppo economico.

Ed è proprio l’equilibrio tra queste tre componenti principali, ciò che rende possibile lo sviluppo sostenibile della società presente e futura.



Convegno Nazionale di Finanza Agevolata: La Sostenibilità come Nuovo Driver di Business per le PMI

Sostenibilità aziendale: due parole che sempre più spesso si trovano nei programmi strategici di imprese di grandi e medie dimensioni.

La necessità di adottare modelli di business in grado di garantire profitti nel rispetto degli indici di sostenibilità ESG sta diventando una consapevolezza diffusa.

Non più relegata al mondo delle grandi società e multinazionali, ma presa in esame anche dalle PMI, che di fatto costituiscono la struttura portante del nostro sistema produttivo.

È alla luce di questa necessità che Golden Group S.p.A ha deciso di incentrare il settimo Convegno Nazionale di Finanza Agevolata sul tema della sostenibilità aziendale. Tenutosi il 23 maggio presso la sede bolognese di Confindustria Emilia, l’evento è stato realizzato in collaborazione con Confindustria Emilia Area Centro e ha visto la partecipazione di illustri nomi del settore della finanza agevolata e della sostenibilità.

Il fil rouge del convegno è stato la combinazione tra sostenibilità e finanza agevolata, due temi strettamente legati tra loro in un connubio che sempre più di frequente decide la sopravvivenza (o la fine) di un business.

Sì, perché se da un lato l’aggiornamento dei processi si sta palesando come un vero e proprio punto di svolta per il mondo delle imprese, dall’altro sono molte le aziende che si trovano in difficoltà nel reperimento dei fondi necessari a sostenere investimenti in grado di riscrivere il business model in ottica ESG, ossia tenendo conto di impatto ambientale, benessere sociale e applicando governance eque.

In questo senso la finanza agevolata è lo strumento fondamentale, perché permette alle imprese di ottenere fondi grazie ai bandi comunitari, nazionali e regionali. Rendendo quindi investimenti ingenti alla portata anche di quelle aziende che altrimenti non potrebbero permettersi trasformazioni ad alta sostenibilità in tempi brevi.

Ma reperire le risorse non è certo l’unica difficoltà che devono affrontare le aziende. Spesso il primo ostacolo sta nella scarsa conoscenza da parte di imprenditori e figure manageriali. Si stima infatti che solo l’1% delle imprese italiane abbia affrontato la tematica in maniera efficace e ben il 70% dei manager che si occupano di sostenibilità all’interno delle aziende non ha avuto una formazione adeguata.

Il risultato è che oggi moltissime aziende ignorano l’effettiva urgenza di aderire alle linee guida ESG dell’Agenda Globale 2030 delle Nazioni Unite, che impone agli stati membri un programma d’azione con scadenze ben fissate. Alcune delle quali decisamente a breve termine: già dal triennio 2024-2026 verranno imposti progressivamente bilanci di sostenibilità, informative di filiera e misurazione degli indici di sostenibilità.

Farsi trovare preparati e aggiornati con le indicazioni dell’Agenda 2030 è fondamentale per tutte le aziende che vogliono rimanere competitive, a prescindere da settore e dimensioni. Del resto gli indici di sostenibilità ESG si applicano in maniera trasversale ad ogni genere di attività.

Bisogna sempre ricordare infatti che l’acronimo ESG sta per Environmental (fattori ambientali), Social (fattori sociali), Governance (politiche di governance). Questi tre parametri sono alla base del concetto di Corporate Social Responsability introdotto dall’Agenda 2030 e riguardano l’intera società, poiché abbracciano macro-temi come emissioni di carbonio, efficienza energetica, diritti umani, parità, etica sul lavoro, salute dei lavoratori.