Beghelli: la cessione del complesso industriale di Crespellano è stata perfezionata

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è concluso oggi l’iter per gli adempimenti formali relativi alla cessione del complesso industriale di Crespellano fra Beghelli Spa ed un primario operatore nel campo del real estate. In base agli accordi tra le parti, dopo i 13,9 milioni di euro corrisposti contestualmente alla vendita del 25 giugno, 8 milioni di euro sono stati incassati per il saldo prezzo, per un totale di 21,9 milioni di euro (al lordo degli oneri inerenti). L’operazione consente il riequilibrio strutturale della posizione finanziaria del Gruppo e sarà destinata allo sviluppo commerciale sia in Italia che all’estero, così come previsto dal piano industriale.