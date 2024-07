Gruppo Beghelli: ultimata la cessione del complesso industriale di Crespellano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Si è concluso oggi l’accordo per la cessione del complesso industriale di Crespellano fra Beghelli Spa ed un primario operatore nel campo del real estate. I proventi dell’accordo sono pari a 17,5 milioni di euro, al netto degli oneri inerenti (nella quasi totalità già sostenuti). Tali proventi saranno destinati in via prioritaria all’estinzione del finanziamento ipotecario sul bene immobile ceduto e del finanziamento in Pool. 13,9 milioni di euro sono stati corrisposti contestualmente alla vendita di oggi; la restante parte verrà corrisposta al rilascio di alcuni residuali adempimenti formali previsti entro il terzo trimestre. I proventi netti sono sostanzialmente allineati ai valori contabili del complesso immobiliare indicati nel bilancio 2023. Tale operazione si inserisce all’interno di un più ampio piano di rilancio industriale, in una strategia di razionalizzazione del portafoglio immobiliare e dismissione di asset ritenuti non strategici, con conseguente focalizzazione sulle attività core, permettendo altresì un riequilibrio strutturale della posizione finanziaria del Gruppo finalizzato allo sviluppo commerciale già previsto nel piano, sia in Italia che all’estero. “Con la conclusione dell’iter delle procedure per la nuova destinazione degli spazi, si chiude la cessione del complesso di Crespellano. Gli effetti positivi di tale operazione, oltre a quello del riequilibrio finanziario, permettono di concentrarci nelle attività strategiche e core del Gruppo”, afferma Gian Pietro Beghelli, presidente del Gruppo.