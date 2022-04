Hera, si è dimesso l'Amministratore Delegato Stefano Venier

Dopo la nomina ad Ad di Snam, Stefano Venier rassegna le sue dimissioni ad Hera S.p.A.

Si è oggi riunito il Consiglio di Amministrazionedella multiutility che "ha preso atto delle dimissioni di Venier da Amministratore Delegato della Società, formalizzate in data 4 aprile 2022". Dimissioni che avranno effetto a decorrere dal 26 aprile 2022 e nella stessa data cesserà ogni altro incarico consiliare.

"Per la sua sostituzione sono già stati attivati gli organi competenti seguendo le procedure previste dallo Statuto", comunica Hera esprimendo a Venier un "sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto in questi anni, in sintonia con il vertice aziendale e tutto il management, e gli augura il miglior successo per le nuove sfide professionali".

Cv Stefano Venier

È nato a Udine nel 1963.

Da aprile 2014 era l’Amministratore Delegato del Gruppo Hera, che ora ha una capitalizzazione di 5,8 miliardi di euro, un fatturato di 7,4 miliardi di euro e oltre 9.000 dipendenti.

Da luglio 2008 è stato Direttore Generale Sviluppo e Mercato del Gruppo Hera e, dal 2004 al 2008, ne è stato il Direttore Business Development e Pianificazione Strategica.

Dal 1996 al 2004 ha lavorato nella società di consulenza manageriale A.T. Kearney, occupandosi in particolare dei settori Energy, Utilities e Telecomunicazioni. Nel 2002, ha assunto la carica di Vice President Energy & Utilities.

Dal 1989 al 1996, è stato in Eni – EniChem, con incarichi di crescente responsabilità: Assistente Pianificazione Strategica, Responsabile Analisi di Mercato e, successivamente, di Progetti Strategici.

Ha iniziato la propria esperienza lavorativa nel maggio del 1987 in Electrolux occupandosi di automazione industriale.

È laureato in Scienze dell’informazione, con Master in Energy Management presso la Scuola superiore E. Mattei (Milano).

Fa parte del Consiglio di Amministrazione del MIB Management School di Trieste.