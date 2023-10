Turismo, un Halloween da quasi sold-out: "Occupate l'80% delle camere hotel"

Per il Ponte di Ognissanti è atteso un gran movimento di turisti italiani e stranieri verso le principali città d'arte italiane. Bologna è tra le più gettonate, visto che il tasso di occupazione delle camere d'hotel in città è già all'80%. Lo rivela un'indagine condotta dal Cst (Centro Studi Turistici) di Firenze per Assoturismo Confesercenti, realizzata sulle principali piattaforme di prenotazione online, che stima che in questo periodo le strutture ricettive italiane dovrebbero registrare 4,8 milioni di pernottamenti.

Sopra la media nazionale

In Emilia-Romagna l'occupazione delle camere arriverà al 72% e a Bologna ancora di più. Solo il Piemonte andrà meglio, con il 75% delle camere prenotate. Dopo Bologna e l'Emilia-Romagna in vetta alla classifica delle mete più richieste per il ponte di Ognissanti si piazzano la Lombardia (71%), il Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia con il 70% di occupazione delle camere ed infine dalla Liguria con una percentuale scende al 57%. Dalle rilevazioni emerge un tasso medio di occupazione dell'offerta turistica disponibile del 67% a livello nazionale. E un andamento differenziato per le diverse tipologie di prodotti turistici. In particolare, il tasso di occupazione delle strutture attive nelle città e nei centri d'arte si attesta al 78%, con punte molto al di sopra dell'80% nelle principali città italiane, Bologna in testa. Meno scelte le località marittime o i laghi.

Il bilancio di Confesercenti

"Positivi e confortanti i dati sulle prenotazioni nella nostra città e nelle città d'arte dell'Emilia-Romagna", sottolinea Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti Bologna, che plaude all'attività dell'Aeroporto Marconi e al ricco programma di iniziative sotto le Due Torri in grado di portare grandi flussi di turismo, come la Strabologna e le fiere. "Sono segnali importanti sull'andamento del turismo e sulla capacità delle strutture ricettive bolognesi, come della sterminata rete di pubblici esercizi capaci di accogliere le carovane di gruppi turistici affascinati da San Petronio come dalle Due Torri o dall'Archiginnasio", conclude.