Logistica, inaugurato hub Despar a Castel San Pietro: "55 nuovi assunti e altri 15 negozi in 4 anni"

"Bisogna elevare la qualità del lavoro nella logistica con progetti come questo centro direzionale": con queste parole il sindaco di Castel San Pietro Terme Fausto Tinti ha dato il benvenuto al nuovo hub logistico Despar, inaugurato nella zona industriale di Ca’ Bianca. Oltre 18.000 metri quadrati e un investimento da 33 milioni di euro per centralizzare e smistare i prodotti locali, gestendo i secchi e i freschi con un risparmio in termini di chilometri e di emissioni grazie alla posizione strategica.

"Per il nostro ruolo in questo territorio si tratta di un ulteriore salto in avanti - ha spiegato Alessandro Urban, il direttore dell'Emilia-Romagna di Aspiag Service – all’interno di una prospettiva concreta di crescita dei nostri piani di sviluppo e di rafforzamento del rapporto fra il marchio e la regione. Siamo proiettati a incrementare velocemente la nostra quota di mercato in quest’area, aumentando ulteriormente nei prossimi quattro anni i punti vendita diretti dagli attuali 25 a oltre 40. Partiremo già dalla prossima apertura dell’Interspar di Imola, puntando al superamento della soglia dei 400 milioni di euro di fatturato al pubblico entro il 2025. Questa pianificazione ci consentirà l’assunzione di almeno 400 nuovi colleghi, che si sommeranno agli oltre 1000 attuali tra punti vendita e logistica di Castel San Pietro Terme".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il nuovo hub è un segnale e una conferma importante per lo sviluppo economico del territorio, che qualifica ulteriormente l’ambito produttivo San Carlo come area strategica per gli insediamenti di grandi aziende, sia sotto il profilo dell’innovazione dei servizi e dei processi produttivi, sia per l’aspetto, sempre più importante, di attenzione alla sostenibilità ambientale e sociale che come Amministrazione comunale abbiamo posto tra le priorità di mandato. – ha detto il sindaco Tinti, sindaco di Castel San Pietro Terme – Proprio recentemente, il Consiglio comunale si è espresso favorevolmente sull'Accordo di programma sulla green logistica specializzata nell'hub metropolitano San Carlo: un accordo che recepisce le indicazioni del Pums (Piano urbano della mobilità sostenibile) e del Ptm (Piano territoriale metropolitano) e che pianifica e programma il futuro sviluppo industriale e infrastrutturale puntando su un'occupazione di qualità e sull'attenta gestione degli impatti sull'ambiente circostante".

Per il Presidente di Aspiag Service Harald Antley: "Questa nuova apertura è un tassello che si aggiunge al piano di crescita in Emilia-Romagna; il nostro sviluppo in totale ha visto 96 milioni euro di investimenti nel solo 2020, proiettando poi alla soglia di quasi 400 milioni euro quelli per il triennio 2021-2023. Aumentiamo non solo i numeri, ma anche la qualità dei nostri presidi territoriali e delle nostre piattaforme logistiche; il nuovo centro direzionale e logistico di Castel San Pietro Terme ne è un esempio. Diamo grande valore e grande attenzione a ogni aspetto del processo di stoccaggio e distribuzione: innovazione e vicinanza a punti vendita diretti e affiliati sono le nostre direttrici. Così permettiamo risparmi di tempo e miglioriamo le performance, accentuando il nostro impegno nel risparmio chilometrico, in una logica di maggiore sostenibilità ambientale che è da sempre un nostro pilastro aziendale. Continuiamo a promuovere e sorreggere le filiere produttive locali, valorizzando le comunità economico-sociali del territorio emiliano- romagnolo, integrando sempre più la presenza a scaffale delle eccellenze agroalimentari di questa regione".

Il nuovo hub logistico Despar di Castel San Pietro Terme: tutti i numeri

Un magazzino posizionato in un punto strategico, dotato di una superficie coperta di circa 18.600 mq con 1.700 mq di uffici disposti su tre piani, dove complessivamente lavorano già oltre 50 persone. 25.500 i posti pallet e particolare attenzione alle forniture provenienti dalle filiere locali di cui Aspiag Service abitualmente si dota, nel pieno intento di valorizzare e integrare le eccellenze produttive del territorio emiliano-romagnolo all’interno della propria catena di vendita. Un investimento da 33 milioni di Euro, che mira a rafforzare il ruolo di Aspiag Service in Emilia-Romagna: area nella quale si è registrato nel 2020 un fatturato al pubblico di 310 milioni euro.