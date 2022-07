I 'guru' internazionali della selezione protagonisti di un evento gratuito

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Saranno Paolo Ruggeri, ideatore del primo e ad oggi unico sistema di selezione del personale sviluppato in Italia e adottato anche negli Stati Uniti nonché fondatore della società di management internazionale Open Source Management, e Anna Marras, socia e consigliera di amministrazione con delega alle risorse umane di EdiliziAcrobatica S.p.A., i protagonisti dell’evento gratuito, organizzato da Guru Jobs, BE A GURU che si terrà il prossimo 8 luglio dalle 15:30 alle 18:45 presso Zanhotel Centergross, a Bologna. Durante il pomeriggio, a cui si potrà accedere gratuitamente, Ruggeri e Marras, accreditati anche oltre i confini nazionali come due tra i massimi esperti nella selezione e nel recruiting delle risorse umane, spiegheranno in che modo oggi sia possibile attirare talenti nelle aziende, al netto di tutte le polemiche circa la difficoltà di reperire personale di cui si è letto negli ultimi tempi. “Il fatto - sostengono Ruggeri e Marras - è che oggi il successo di un’azienda è legato in maniera inscindibile alla sua capacità di attrarre talenti, persone capaci di esprimersi al meglio rivelando tutto il loro potenziale in un contesto aziendale stimolante. La selezione di questi talenti, quindi, parte proprio da una modalità di comunicazione dell’azienda in cui si evidenziano le sue caratteristiche attrattive, quelle cioè capaci di incuriosire e affascinare le persone. Il passo successivo è lavorare sulla loro formazione, offrendo possibilità di crescita e carriera, realizzazione delle proprie ambizioni, umane e professionali, e sostegno costante. Perché se è vero che le risorse umane sono il tesoro più prezioso nel forziere delle aziende, è vero che dei tesori è necessario prendersi cura ogni giorno”.