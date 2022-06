Supporto agli imprenditori in difficoltà e prevenzione suicidi: a Bologna il primo evento nazionale

Una giornata organizzata da "Imprenditore non sei solo", la onlus che dal 2018 offre supporto agli imprenditori in difficoltà, lavorando sulla prevenzione dei suicidi. Domenica 5 giugno si terrà a Bologna il primo evento nazionale al quale parteciperanno 300 imprenditori per parlare di solidarietà e aiuto alle imprese in difficoltà

Presso The Sydney Hotel di via Michelino, oltre ai manager fondatori, Enrico Tosco e Paolo Ruggeri, e gli associati, si potranno ascoltare le storie degli assistiti che sono usciti dal percorso e quelle dei volontari, che portano ogni giorno sostegno ai colleghi in difficoltà.

"Una presentazione che intende aprire le porte dell'associazione a nuovi associati, ai sostenitori e a chi si trova in difficoltà e vuole venire a scoprire di più sulle attività di INSS, per capire se può essere il supporto che sta cercando" si legge nella nota di invit "crediamo che gli imprenditori e i titolari di Partita Iva costituiscano la spina dorsale sulla quale si reggono l’economia, l’innovazione ed il progresso economico delle persone nella società".

La onlus

Imprenditore Non Sei Solo è un'Associazione No Profit, fatta da imprenditori e professionisti consolidati che da anni aiutano volontariamente i colleghi in difficoltà, offrendo loro formazione e consulenza gratuita, grazie anche al contributo di Gruppi e Aziende che permettono alla Onlus di sostenersi.

Anche a causa della crisi dovuta al Covid-19, le richieste di supporto crescono ogni giorno; per questo l'associazione è sempre alla ricerca di volontari e donatori che possano supportare il progetto.

(Foto Un evento di ISS)