Un'impresa bolognese dura in media 14 anni

Quattordici anni. Questa la vita media ad oggi delle imprese bolognesi. A rilevarlo è uno studio della Camera di commercio di Bologna. La pandemia -si spiega da piazza della Mercanzia- non ha stravolto questo arco temporale, ma l’ha accorciato di un anno. La media regionale è simile, mentre in Italia è leggermente inferiore ed è pari a 13 anni e mezzo. Le imprese femminili mostrano un ciclo di vita (o si trasformano) prima: hanno infatti una vita media che si ferma a 12 anni e 8 mesi.

Tre i settori più longevi:

Le attività immobiliari con una vita media di 22 anni

L’agricoltura, dove la vita media è di 21 e un mese

I trasporti, che si attestano a 19 anni e 7 mesi.

Le imprese industriali hanno un turn over minore rispetto ai servizi: 14 anni e mezzo contro 12 anni e 7 mesi.

Un bar rimane aperto mediamente poco meno di 11 anni e mezzo. Più dei ristoranti che sono a 10 anni e due mesi. La ristorazione da asporto non arriva a 8 anni. Le cooperative sono la forma giuridica più longeva con una media di circa 22 anni. Stabili le società di persone con poco più di 21 anni. Le ditte individuali, che sono circa la metà delle imprese bolognesi, rimangono in attività mediamente per 12 anni e 8 mesi. Si tratta dello stesso arco temporale delle società di capitale.

Il profilo di imprenditori e impreditrici

L'età media degli imprenditori è di 52 anni e due mesi. Solo il 5% degli imprenditori bolognesi ha meno di 30 anni. Circa 6 imprenditori su 10 hanno passato i 50 anni. Si ferma al 37% la percentuale di chi ha fra i 30 e i 49 anni. Se però si restringe il campo di osservazione agli imprenditori bolognesi non nati in Italia questa percentuale quasi raddoppia.

L’età media degli imprenditori bolognesi risulta così di 52 anni e due mesi, senza grandi differenze fra uomini (52 anni e tre mesi) e donne (51 anni e sette mesi). Gli imprenditori agricoli hanno l’età media maggiore: mediamente uno su due ha più di 70 anni. Solo il 2% ha meno di 30 anni. L’età media in questo settore è di 63 anni e 8 mesi. Industria e servizi non si differenziano: in entrambi i casi la metà degli imprenditori ha fra i 50 e i 69 anni e l’età media è di qualche mese superiore ai 50 anni. Lo studio completo sulla vita media delle imprese e degli imprenditori bolognesi è disponibile su www.bo.camcom.it