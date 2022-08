Economia Emilia-Romagna: stabili le imprese nel secondo trimestre 2022

Nel secondo trimestre del 2022 "si registra, rispetto allo stesso periodo del 2021, una sostanziale stabilità, in termini assoluti", del numero delle imprese in Emilia-Romagna. Questo è quanto emerge dai dati del Registro imprese delle Camere di commercio elaborati dal Centro Studi di Unioncamere Emilia-Romagna.

Nel dettaglio, le imprese attive "sono salite a quota 401.235, con un leggero aumento (+0,3%) pari a 1.206 unità". Si è prodotto, quindi, "un rallentamento della tendenza positiva che risulta ancora in atto e che si è avviata con il primo trimestre 2021", anche se "l'andamento dell'imprenditoria regionale è risultato opposto" rispetto al dato nazionale, che ha visto le imprese attive "registrare una lieve flessione (-0,1%).

Il tessuto imprenditoriale regionale, fa poi sapere Unioncamere, "si è ancora ridotto in agricoltura, e la tendenza negativa si è accentuata lievemente nell'industria e in modo più marcato nel commercio". Al contrario, l'andamento positivo complessivo è derivato soprattutto "da un nuovo aumento delle imprese delle costruzioni e dal consolidamento dei servizi diversi dal commercio".

Scendendo nel dettaglio, la base imprenditoriale dell'agricoltura, silvicoltura e pesca "si è ridotta di 769 unità (-1,4%)", e l'industria ha perso 372 imprese (-0,8%), facendo registrare un aumento solo "nella riparazione e manutenzione di macchine (+87 unità, +2,4%) e, con consistenze minime, nella farmaceutica". Il settore costruzioni ha invece "rafforzato la tendenza positiva (+1.743 unità, +3,1%), grazie ai benefici degli incentivi governativi".

Incremento ridotto per quanto riguarda i servizi (+589 unità, +0,2%), mentre prosegue "lo sviluppo dei servizi di informazione e comunicazione (+183 imprese, +2%), determinato dalla produzione di software, consulenza informatica e attività connesse (+109 unità, +2,9%). Una conferma della ripresa post-pandemica è giunta dalle attività artistiche, sportive, intrattenimento e divertimento (+118 unità, +1,9%), così come "va evidenziato l'incremento delle attività finanziarie e assicurative (+211 unità, +2,3%), dell'immobiliare (468 unità, +1,7%), settore avvantaggiato da bonus e superbonus, e dall'aggregato del noleggio, delle agenzie di viaggio e dei servizi di supporto alle imprese (+224 unità, +1,7%). Sono rimaste sostanzialmente invariate le altre attività dei servizi, con una leggera ripresa dei servizi alla persona (+68 unità), mentre risulta in rosso "il settore del trasporto e magazzinaggio (-215 unità, -1,7%)" e fanno "un lieve passo indietro i servizi di alloggio e ristorazione (-98 unità, -0,3%)".

Subisce "una consistente flessione", infine, anche "l'insieme del commercio all'ingrosso e al dettaglio e della riparazione di autoveicoli e motocicli (-910 unità, -1%)". Per quanto riguarda le forme giuridiche delle imprese, Unioncamere Emilia-Romagna sottolinea che "l'incremento tendenziale al termine del secondo trimestre è stato determinato da un'ulteriore accelerazione delle società di capitale (+3.971 unità, +4,1%)", mentre invece "le società di persone sono diminuite di 1.573 unità (-2,2%), e le ditte individuali di 1.165 unità (+0,5%)". Infine, è ripresa anche "la tendenza alla riduzione delle società costituite con altre forme, prevalentemente date da cooperative e consorzi, che sono lievemente diminuite (-0,3%)". (Ama/ Dire)