Inflazione dicembre: a Bologna rincari +12%, volano casa e combustibili

Con un leggero calo dello 0,4% rispetto a novembre, probabilmente non percettibile dal "portafoglio" dei bolognesi, a dicembre del 2022 i prezzi al consumo hanno fatto segnare un aumento del 12%, secondo i dati a cura dell'Area Programmazione Controlli e Statistica - Ufficio Comunale di Statistica del Comune di Bologna.

I prezzi al consumo, anche definito paniere, è l'insieme di beni e servizi che prendono come riferimento le abitudini di acquisto di un consumatore medio.

Quanto spendono in più i bolognesi

Ecco la percentuale dei rincari in città: abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+57,9%), prodotti alimentari e bevande analcoliche (+12,8%), servizi ricettivi e di ristorazione (+9,4%), mobili e articoli per la casa (+8,7%),

trasporti (+6,6%), e poi abbigliamento e calzature (+4,9%), bevande alcoliche e tabacchi (+3,1%), spettacoli e cultura (+3,1%), servizi sanitari e spese per la salute (+2,5%) e istruzione (+0,4%). I prezzi sono diminuiti per le divisioni delle comunicazioni, telefonia e servizi postali, (-2,1%),

I prezzi in base alla frequenza di acquisto

Crescono meno rispetto a novembre 2022 i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori, ossia alimentati, affitto, bollette luce gas e rifiuti, medicinali, dentista, trasporti, cultura e vacanze, libri.(da +8,5% a +8,1%).

Crescita più contenuta per i beni acquistati con media frequenza, ossia le spese di abbigliamento, le tariffe elettriche e quelle relative all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio(da + 21,8% a +19,5%).

Leggermente in rialzo i prezzi dei prodotti a bassa frequenza di acquisto, l’inflazione va da +5,2% a +5,4%, ovvero gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto dei mezzi di trasporto, i servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi.

Notevole il tasso tendenziale dei Beni che va a +18,5%; quella dei Servizi a +4,1%. La componente di fondo, che viene calcolata escludendo i beni alimentari non lavorati e i beni energetici, va a +6%.