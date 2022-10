L'Inflazione galoppa. Ecco come lievitano i prezzi al consumo a Bologna

L'inflazione galoppa nella città di Bologna. C'è chi mostra, con cognizione di causa, preoccupazione e lamenta "impatti devastanti" così come ci sono realtà imprenditoriali che cercano di correre ai ripari in qualche modo, ad esempio tamponando gli effetti del carovita destinando ai dipendenti il bonus anti-inflazione .

Che la situazione sia poco rosea d'altronde lo confermano i numeri. Basti considerare che nel mese di Settembre 2022 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività bolognese, al lordo dei tabacchi, ha fatto registrare una variazione mensile di +0,7% e un tasso tendenziale di +10%.

Prezzi al consumo settembre 2022 (dati definitivi*)

In settembre sono in aumento su base annua le divisioni di “Abitazione, acqua, elettricità e combustibili” (+37,4%), dei “Prodotti alimentari e bevande analcoliche” (+12,2%), di “Servizi ricettivi e di ristorazione” (+11,4%), dei “Mobili e articoli per la casa” (+9%), dei “Trasporti” (+9%), dell’“Abbigliamento e calzature” (+4,7%), degli “Altri beni e servizi” (+3,4%), dei “Servizi sanitari e spese per la salute” (+2,1%), di “Bevande alcoliche e tabacchi” (+2%) e di “Ricreazione, spettacoli e cultura” (+1,9%).

Viceversa i prezzi sono diminuiti per le divisioni delle “Comunicazioni” (-3,7%) e dell’“Istruzione” (-0,7%).

Il tasso tendenziale dei Beni va a +14,3%; l’inflazione dei Servizi va a +5%. La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici, va a +5,9%.

Si rileva come registrino un rallentamento della crescita - rispetto al mese di agosto- i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (da +8% a +8,2%). I prezzi dei beni acquistati con media frequenza invece registrano un incremento, passando da +10,5% a +14,3%. Diminuisce leggermente l’inflazione dei prodotti a bassa frequenza di acquisto che va da +5,6% a +5,5

(* I dati diffusi nei comunicati mensili dei prezzi al consumo a Bologna hanno come fonte informativa la rilevazione statistica effettuata, su disposizioni Istat, ai fini del calcolo dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC).

Indice generale

A Bologna nel mese di settembre 2022 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività ha fatto registrare una variazione mensile di +0,7% e un tasso tendenziale di +10%. Nel mese di agosto la variazione mensile è +1,1% mentre il tasso tendenziale è +9,5% (Figura 1 e Tabella 1).

FIGURA 1. INDICE DEI PREZZI AL CONSUMO

Settembre 2021 - Settembre 2022, variazioni percentuali congiunturali e tendenziali (base 2015=100)

La divisione di spesa

Tipologie di prodotto

A settembre il tasso tendenziale dei Beni è +14,3%; l’inflazione dei Servizi va a +5%. La componente di fondo, che esclude gli alimentari e i prodotti energetici sale a +5,9% (Figura 3)

Ancora in aumento la variazione dei prezzi dei Beni energetici (+52,6%); in termini congiunturali si registra un rallentamento della crescita (+1,1%). La variazione per i prezzi dei Beni alimentari va da +10,6% a +11,6%, in termini congiunturali si registra un rallentamento della crescita (+1,1%). Stabile l’inflazione degli Altri beni (+5,4%), in particolare l’inflazione dei Beni durevoli va a +6,1%, in aumento quella dei Beni non durevoli (+4,4%), stabile al +5,4% quella dei Beni semidurevoli. Resta al +0,2% l’inflazione dei Tabacchi (Tabella 3)

A settembre è in aumento l’inflazione del comparto dei Servizi, va a +5%. In particolare registrano un aumento i prezzi dei Servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona (da +5,7% a +7,9%) e quelli dei Servizi vari (+2,3%). Si registra invece un rallentamento della crescita dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti, che passano da +9% a +7,8%, di quelli dei Servizi relativi alle abitazioni (+1,5%) e di quelli dei Servizi relativi alle Comunicazioni (+0,2%)

Prodotti per frequenza di acquisto

In aumento rispetto al mese di agosto i prezzi dei prodotti acquistati con maggior frequenza dai consumatori (da +8% a +8,2%). Questa tipologia interessa i prodotti e servizi di uso pressoché quotidiano, quali i generi alimentari, le bevande analcoliche e alcoliche, i tabacchi, le spese per l’affitto, i beni non durevoli per la casa, i servizi per la pulizia e manutenzione della casa, i carburanti, i trasporti urbani, i giornali e i periodici, i servizi di ristorazione, le spese di assistenza.

Anche i prezzi dei beni acquistati con media frequenza registrano un incremento della crescita rispetto al mese precedente, passando da +13,1% a +14,3%. L’aggregazione comprende tra le altre, le spese per l’abbigliamento, le tariffe elettriche e quelle relative all’acqua potabile e lo smaltimento dei rifiuti, i medicinali, i servizi medici e quelli dentistici, i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei, i servizi postali e telefonici, i servizi ricreativi e culturali, i pacchetti vacanze, i libri, gli alberghi e gli altri servizi di alloggio.

Quasi stabili i prezzi dei prodotti a bassa frequenza di acquisto che va da +5,6% a +5,5%. Questa tipologia comprende gli elettrodomestici, i servizi ospedalieri, l’acquisto dei mezzi di trasporto, i servizi di trasloco, gli apparecchi audiovisivi, fotografici e informatici, gli articoli sportivi.