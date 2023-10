Infortuni sul lavoro, oltre 10mila nel Bolognese. Al via un Tavolo degli Enti per la sicurezza

Alfredo Morgese, il 52enne morto durante le operazioni di carico e scarico all’aeroporto Marconi. Yaya Yafa, il giovane lavoratore originario della Guinea morto a 22 anni il 21 ottobre 2021, schiacciato da un camion in Interporto. Giuseppe Leanza, 30 anni, caduto da un lucernaio il 6 dicembre dello scorso anno mentre sistemava la copertura di un capannone commerciale a Borgo Panigale. Solo alcune tra le centinaia di morti e i migliaia di infortuni che ogni anno si verificano sul lavoro: secondo i dati Inail, per esempio, nel Bolognese da inizio anno ad agosto sono stati denunciati più di 10mila infortuni sul lavoro.

Il fenomeno delle morti bianche è drammaticamente in crescita, legato a doppio filo alla ripresa economica dopo la pandemia e i numerosi cantieri per realizzare le opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o gli interventi agli edifici del Bonus edilizio. Per questo, il Comune e il sindaco Matteo Lepore hanno ritenuto necessario avviare un nuovo “Tavolo per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro della Città Metropolitana”, che si è riunito oggi 9 ottobre per la prima volta a Palazzo Malvezzi.

Di cosa si tratta

Il Tavolo avrà il compito di favorire la nascita di collaborazioni e progetti agendo con interventi che riguardano il monitoraggio dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali a livello territoriale, lo scambio di informazioni e buone prassi, la promozione della cultura della prevenzione, il sistema degli appalti pubblici. E riunisce, oltre ai Comuni afferenti, anche diversi enti promotori come la Regione Emilia-Romagna, la Camera di Commercio, Ausl, associazioni di categorie e organizzazioni sindacali, Vigili del Fuoco, istituti del lavoro e di previdenza. Il suo scopo è quello di promuovere un lavoro di qualità, stabile, adeguatamente remunerato e tutelato. E puntare sull’informazione e la formazione, sensibilizzare riguardo alla qualità dell’impresa e dello sviluppo, incentivare l’innovazione e fornire assistenza, vigilanza e controllo sono i punti cardine che fanno parte del documento “padre” del Tavolo, il Patto regionale per il lavoro e per il clima adottato dalla Giunta regionale a settembre dello sorso anno. “Sarà un luogo di confronto e di coordinamento stretto tra tutti gli attori che possano dare un contributo su tutele e sicurezza”, ha detto il sindaco Matteo Lepore”, “puntiamo a costruire un presidio forte di monitoraggio e sensibilizzazione”.

"Garantiamo migliori condizioni di sicurezza"

In questa prima riunione i soggetti presenti hanno condiviso la necessità di creare un luogo di scambio e confronto. Nelle prossime settimane il tavolo tornerà a riunirsi in gruppi puntuali per affrontare le singole tematiche. "L'azione del tavolo - ha aggiunto Lepore - sarà tanto più importante in questa fase in cui Bologna sarà attraversata da numerosi cantieri, per opere del PNRR e non solo: l'edilizia è, insieme ad agricoltura e logistica, il settore più colpito dagli infortuni sul lavoro. Accendiamo un nuovo faro su questo, anche per garantire migliori condizioni di sicurezza per chi sarà impegnato a ridisegnare parti importanti della città e del territorio metropolitano", ha concluso il primo cittadino.