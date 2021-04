"IoApro" commercianti e ristoratori in Piazza Maggiore: "Riscaldamento prima di Roma"

"Sarà il riscaldamento prima della fase finale a Roma" l'appuntamento di oggi, 3 aprile a Bologna. Così lo definisce sui social uno dei manifestanti della protesta "IoApro", i ristoratori e i titolari di attività costrette a chiudere o a ridurre sensibilmente gli orari di apertura, a causa del covid, e che non ne vogliono sapere di tenere le serrande abbassate.

Alle 16 sono arrivati in Piazza Maggiore, dove è previsto anche l'intervento dell'ex 5 Stelle, Giovanni Favia, ora tra i promotori della lista Bfc, protagonista , il 1° aprile, della protesta andata in scena sulla A1, nell'area di servizio Cantagallo".

"Il video della diretta è arrivato a 136000 visualizzazioni - scrive Favia su Facebook - grazie di cuore a tutti voi che lo state condividendo. Delle tante persone con incarichi pubblici che conosco l’unico ad avermi espresso solidarietà è stato Vittorio Sgarbi. Secondo me gli altri scommettevano sul mio arresto. Oggi alle ore 16 interverrò in Piazza Maggiore a Bologna per dare sostegno al movimento Ioapro. L’unione fa la forza".

Dopo aver toccato Modena, Milano, Napoli e Palermo, e tante trasmissioni televisive, oggi saranno a Bologna e martedì 6 aprile a Roma, dove si attendono ristoratori da tutta Italia. Poi il 7 aprile apriranno contemporaneamente i loro locali in tutte le città.