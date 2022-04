Classifica Forbes, Isabella Seragnoli tra i più ricchi d'Italia

Tra Del Vecchio di Luxottica, l'inventore della Nutella, Ferrero, il mago del fashion Giorgio Armani a Silvio Berlusconi, c'è anche Isabella Seragnoli a capo del gruppo Coesia rientra a pieno titolo tra gli uomini e le donne più ricche d'Italia.

E' la tradizionale classifica di "Forbes" la rivista economica statunitense che colloca la presidente della Fondazione Mast e leader di Coesia, il gruppo bolognese, ma con diramazione in diversi paesi, leader nelle macchine automatiche e materiali di imballaggio, al 21° posto.

Secondo Forbes dunque Isabella Seragnoli può contare su un patrimonio: 2,8 miliardi, maggiore di quello di John Elkan a capo della holding della famiglia Agnelli, che di miliardi ne ha "soli" 2,1 ed è al 26° posto.

Chi è Isabella Seragnoli

Nata a Bologna, dopo la maturità classica inizia il suo lavoro nelle imprese di famiglia, poi si laurea in Economia all'Alma Mater e in Dietistica presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Chieti.

Dal 2002 è azionista unica del Gruppo industriale Coesia che riunisce aziende produttrici di macchine automatiche per il packaging e sistemi di controllo, come la GD.

Non solo imprenditrice, ma anche impegnata in progetti filantropici, ha finanziato la costruzione dell’Istituto di Ematologia e Oncologia Medica del Policlinico Sant’Orsola, ha sostenuto la realizzazione dei reparti di Oncologia ed Ematologia Pediatrica del Policlinico, nonchè l’Hospice di Bentivoglio per malati non guaribili.

Nel 2003 è nata la Fondazione Isabella Seràgnoli, ed è stato avviato anche un Hospice presso l’Ospedale Bellaria.

Dieci anni dopo arriva la Fondazione MAST, con sede in via Speranza, che favorisce progetti di identità e creatività allo scopo di sviluppare nuove idee e di creare nuove connessioni.

L'Università di Bologna l'ha insignita della Laura honoris causa in Economia e Politica economica, mentre il Comune di Bologna le ha assegnato l'Archiginnasio d'oro, il maggiore riconoscimento alle personalità del mondo della cultura e della scienza. Il riconoscimento viene assegnato con delibera di consiglio.

I più ricchi d'Italia nel 2022 secondo Forbes

1 | Giovanni Ferrero

Patrimonio: 36,2 miliardi

2 | Leonardo Del Vecchio e famiglia

Patrimonio: 27,3 miliardi

3 | Giorgio Armani

Patrimonio: 7,8 miliardi

4 | Silvio Berlusconi e famiglia

Patrimonio: 7,1 miliardi

5 | Massimiliana Landini Aleotti e famiglia

Patrimonio: 5,4 miliardi

6 | Giuseppe De’ Longhi e famiglia

Patrimonio: 4,4 miliardi

7 | Piero Ferrari

Patrimonio: 4,2 miliardi

8 | Augusto & Giorgio Perfetti

Patrimonio: 4,1 miliardi

9 | Patrizio Bertelli

Patrimonio: 4 miliardi

10 | Miuccia Prada

Patrimonio: 4 miliardi

11 | Francesco Gaetano Caltagirone

Patrimonio: 3,9 miliardi

12 | Paolo & Gianfelice Mario Rocca

Patrimonio: 3,9 miliardi

13 | Luca Garavoglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

14 | Susan Carol Holland

Patrimonio: 3,8 miliardi

15 | Sergio Stevanato e famiglia

Patrimonio: 3,8 miliardi

16 | Gustavo Denegri

Patrimonio: 3,7 miliardi

17 | Renzo Rosso e famiglia

Patrimonio: 3,5 miliardi

18 | Giuseppe Crippa e famiglia

Patrimonio: 3,2 miliardi

19 | Alessandra Garavoglia

Patrimonio: 3,1 miliardi

20 | Remo Ruffini

Patrimonio: 3 miliardi

21 | Isabella Seragnoli

Patrimonio: 2,8 miliardi

22 | Giuliana Benetton

Patrimonio: 2,7 miliardi

23 | Luciano Benetton

Patrimonio: 2,7 miliardi

24 | Federico De Nora

Patrimonio: 2,6 miliardi

25 | Alberto Bombassei

Patrimonio: 2,1 miliardi

26 | John Elkann

Patrimonio: 2,1 miliardi

27 | Brunello Cucinelli

Patrimonio: 2 miliardi

28 | Maria Franca Fissolo

Patrimonio: 2 miliardi

29 | Nicola Bulgari

Patrimonio: 1,9 miliardi

30 | Romano Minozzi

Patrimonio: 1,9 miliardi

31| Mario Moretti Polegato

Patrimonio: 1,7 miliardi

32 | Alberto Prada

Patrimonio: 1,7 miliardi

33 | Marina Prada

Patrimonio: 1,7 miliardi

34 | Paolo Bulgari

Patrimonio: 1,5 miliardi

35 | Giuliana Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

36 | Marina Caprotti

Patrimonio: 1,5 miliardi

37 | Domenico Dolce

Patrimonio: 1,5 miliardi

38 | Stefano Gabbana

Patrimonio: 1,5 miliardi

39 | Manfredi Lefebvre d’Ovidio

Patrimonio: 1,5 miliardi

40 | Massimo Moratti

Patrimonio: 1,5 miliardi

41 | Nerio Alessandri

Patrimonio: 1,4 miliardi

42 | Sabrina Benetton

Patrimonio: 1,4 miliardi

43 | Diego Della Valle

Patrimonio: 1,4 miliardi

44 | Antonio Percassi

Patrimonio: 1,4 miliardi

45 | Lina Tombolato

Patrimonio: 1,4 miliardi

46 | Barbara Benetton

Patrimonio: 1,3 miliardi

47 | Simona Giorgetta

Patrimonio: 1,3 miliardi

48 | Marco Squinzi

Patrimonio: 1,3 miliardi

49 | Veronica Squinzi

Patrimonio: 1,3 miliardi

50 | Sandro Veronesi

Patrimonio: 1,3 miliardi

51 | Luigi Cremonini

Patrimonio: 1,2 miliardi

52 | Stefania Triva

Patrimonio: 1,2 miliardi

(Foto Lectio Magistralis all'Unibo - Foto Unibo)