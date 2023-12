Ialtractor itm s.p.a. ottiene la certificazione sulla parità di genere

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Valsamoggia, 19 dicembre 2023 – Italtractor ITM S.p.A., leader mondiale nella produzione di una gamma completa di componenti e soluzioni personalizzate per il sottocarro con sede a Valsamoggia (Bologna), annuncia con orgoglio aver ottenuto la certificazione sulla parità di genere ai sensi della UNI PdR 125:2022 rilasciata da TÜV Italia. "Siamo estremamente orgogliosi di aver conseguito questa certificazione e di essere pionieri nel nostro settore." – sottolinea Maria Cecilia La Manna, CEO di ITM – “Abbiamo adottato misure welfare e intrapreso diverse iniziative per supportare le nostre persone nella conciliazione della vita-lavoro promuovendo una maggiore presenza femminile in posizioni di leadership anche attraverso il programma ITM needs Youth, volto ad attrarre giovani talenti e promuovere empowerment femminile. Questo risultato sottolinea la solidità dei nostri Valori, del nostro codice etico e delle nostre policy”. La certificazione UNI PdR 125:2022 rappresenta un passo avanti nell’approccio di Italtractor ITM alla gestione delle tematiche ESG, in particolare di matrice sociale di cui la parità di genere è uno dei pilastri fondamentali, in linea con l’obiettivo n.5 dell’agenda 2030: l’uguaglianza di genere. Per ITM la valorizzazione delle unicità e l'inclusione sono fattori chiave per poter favorire un cambiamento culturale e una crescita sostenibile di lungo termine. ITM Group progetta, produce e distribuisce una gamma completa di componenti e soluzioni per il sottocarro complete e personalizzate per diversi segmenti industriali. L'ampia gamma di componenti comprende catene e suole, rulli, ruote dentate e settori, ruote tendicingolo e gruppi di tensionamento. La sede del Gruppo, Italtractor ITM, fondata nel 1957, è a Valsamoggia, Bologna, Italia. ITM, con oltre 1.600 professionisti e ingegneri in tutto il mondo, opera attraverso una rete di assistenza globale, rivenditori e distributori. Gli stabilimenti produttivi sono localizzati in Italia, Germania, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cina, Australia e una Joint Venture in India. Un Partner mondiale che offre qualità Top e soluzioni all'avanguardia per diversi settori industriali: minerario, edile, stradale, agricolo, forestale, marittimo ed altre applicazioni speciali. Italtractor ITM S.p.A. è una società del Gruppo Titan international, Inc..