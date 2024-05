La due torri festeggia i propri 50 anni con un evento allo stadio Dall'Ara

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Il 2024 sarà un anno davvero speciale per Due Torri Spa(duetorrispa.com). L’azienda bolognese del Gruppo Franceschelli (proprietaria anche del Pallet Network One Express e di More Value) attiva nel settore della logistica integrata, festeggia, infatti, i suoi primi 50 anni. Era il 1974 quando fu fondata da Bruno Franceschelli con l’intento di focalizzarsi sul trasporto e sulla distribuzione di merci. Sono bastati, però, pochi anni per ingrandirsi e avviare anche il servizio di logistica di magazzino conto terzi. Ad oggi Due Torri è un’azienda 100% italiana con oltre 200 lavoratori che opera nel business della logistica integrata e specializzata nella gestione di tutte le attività e i processi di magazzino, nel controllo dei flussi di distribuzione e nella progettazione dei servizi logistici personalizzati e su misura. Due Torri arriva all’importante appuntamento dei 50 anni dopo aver iniziato il 2024 con l’apertura della sua terza sede a Verona che segue le due inaugurate nel 2022 e 2021. Nuova veste anche online a seguito del rebranding completato a fine marzo La strategia di rebranding segue l’evoluzione naturale dell’azienda da Provider logistico a Partner strategico in grado di supportare la crescita dei propri clienti anche attraverso nuovi servizi e consulenze personalizzate. “Siamo un’azienda con una storia consolidata, con un passato ben radicato e idee ben chiare per il futuro: l’innovazione è e sarà la protagonista della nostra crescita – dichiara Andrea Franceschelli, vicepresidente e direttore generale di Due Torri – La base del nostro successo degli ultimi 50 anni? Personalizzazione, qualità di servizio, vicinanza e ascolto al cliente. Sono elementi su cui continueremo a investire per dare valore aggiunto a tutti i nostri clienti e Partner”. L’occasione per celebrare questo prestigioso anniversario sarà il 24 maggio quando si terrà “INNOVALAB – Celebrate Edition”, la convention annuale organizzata da Due Torri in cui speaker e massimi esponenti italiani sono invitati ad approfondire i Topic Trend dell’anno. “Intelligenza Artificiale”, “Scenari e trend dei mercati 2024/2025” e “Governance, Sostenibilità ambientale e Sociale” saranno i tre grandi temi affrontati nelle tavole rotonde di INNOVALAB 2024 con l’obiettivo di ispirare CEO e manager delle aziende del territorio selezionate. A rendere ancora più unico l’appuntamento di quest’anno c’è l’esclusiva location scelta. INNOVALAB 2024 si terrà, infatti, allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, una cornice suggestiva in uno dei luoghi più amati dai bolognesi che nel 2027 compirà 100 anni di storia.