Vannini nella presidenza della Fism

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

FISM: L’EMILIANA LARA VANNINI COOPTATA NELLA PRESIDENZA NAZIONALE A lei è stata assegnata la delega ai temi pedagogici Dopo l’elezione del neopresidente Luca Iemmi il 22 giugno scorso, il Consiglio Nazionale della FISM – la Federazione Italiana Scuole Materne, punto di riferimento per circa novemila realtà educative frequentate da quasi mezzo milione di bambini – si è riunito il 19 luglio a Roma presso il Palazzo di Via della Pigna per la seduta di insediamento che ha visto l’elezione dei nuovi organi statutari. Tra i nuovi membri della presidenza c’è Lara Vannini, classe 1980, laurea magistrale in Pedagogia presso l’Università di Bologna (2006) e dottorato di ricerca in pedagogia presso l’Università di Verona (2019). Docente presso il Dipartimento di Scienze Umane dello stesso ateneo dal 2019, per la FISM dal 2005 è responsabile del coordinamento pedagogico di oltre una ventina di servizi Zero-Sei federati, per i quali svolge consulenza e segue la progettazione e partecipazione ad attività di ricerca, anche grazie alla collaborazione con Università, Enti di Ricerca e Centri di Documentazione. Già referente per FISM nella Commissione per la stesura degli orientamenti nazionali, dal 2020 è esperto esterno della Commissione nazionale per il Sistema integrato 0-6, nonché autrice di volumi importanti. Tra questi: “La qualità nella scuola dell’infanzia: un percorsi di valutazione formativa” (con Antonio Gariboldi e M. Pia Babini); “Nidi e Sezioni Primavera: esperienze a confronto”; “MelArete. Educazione all'etica per la scuola dell’infanzia” (con Luigina Mortari e Marco Ubbiali), ed altri. Gli altri membri della presidenza nazionale sono Giuliano Baldessari (pres. FISM Trentino Alto Adige), Angela Campolo (FISM Calabria), Mirco Cecchinato (pres. FISM Padova), Dario Cangialosi (pres. FISM Sicilia, eletto ora vicepresidente nazionale), Simonetta Rubinato (pres. FISM Treviso), Leonardo Alessi (pres. FISM Toscana). A loro si aggiunge – cooptato dal presidente – Giuseppe Cascino (FISM Piemonte, tesoriere). Coordinatore nazionale è stato eletto Stefano Quadraroli (pres. FISM Umbria); vicecoordinatore Monica Capodicasa (pres. FISM Abruzzo).