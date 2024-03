La Perla, ok alla cassa integrazione per le dipendenti bolognesi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Piccola boccata d'ossigeno per le dipendenti bolognesi di La Perla. Arriva il via libera alla cassa integrazione.

"E' una notizia buona e importante, che può dare respiro alle lavoratrici senza stipendio da ottobre". Così accoglie il risultato il sindaco Matteo Lepore, che lo scorso 8 marzo le aveva incontrate in piazza Maggiore, a margine della seduta solenne congiunta dei Consigli comunale e metropolitano in occasione della Giornata della donna, per dire loro che aveva scritto una lettera alla Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali chiedendo di sbloccare al più presto questa misura.

"Come Comune e Città metropolitana, insieme alla Regione, seguiamo da vicino e con molta attenzione la situazione dell’azienda - rimarca il primo cittadino - che non solo è una tra le più importanti e storiche imprese bolognesi, ma è anche un marchio di enorme prestigio del made in Italy nel mondo".

Sulla vicenda però non ci si adagia. Si guarda avanti. "Adesso servirà l’impegno di tutti - aggiunge Lepore - com’è stato per l’ex Saga Coffee e come sta avvenendo in queste ore per la Marelli, per trovare un investitore serio che rilanci l’attività del sito e garantisca continuità occupazionale".

E si suona la sveglia al Governo. Spronandolo all’acquisizione del marchio La Perla: "Sarebbe un gesto importante per metterlo in sicurezza da speculazioni finanziarie e garantire che non venga sganciato dal destino del sito di Bologna e delle professionalità che ci lavorano" chiosa il sindaco.