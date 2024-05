QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Per i sindacati era il primo passo per riprendere in mano il futuro dell’azienda e delle sue dipendenti. E ieri, 10 maggio, è successo: il tribunale di Bologna ha messo in amministrazione straordinaria la Perla Manufactoring, la divisione manifatturiera dello storico marchio di biancheria di lusso che sta attraversando la profonda crisi che ha portato allo stop della produzione e alla sospensione degli stipendi di circa 250 tra operaie, amministrative e altre professionalità – e che solo da qualche mese hanno cominciato a percepire la cassa integrazione.

L’amministrazione straordinaria permetterà all’azienda di concordare con il tribunale un piano di risanamento dei debiti, permettendo alla sede bolognese di rimanere in attività. Solo l’ultimo passo del lungo iter giudiziario che già lo scorso febbraio aveva portato alla dichiarazione dello stato di insolvenza e al commissariamento della Perla. Un destino diverso da quello subito dalla filiale britannica dell’azienda, messo in liquidazione dal tribunale inglese per i debiti milionari contratti.

“Da oggi siamo tornati a respirare – è il commento di Stefania Pisani, segretaria Filctem Cgil di Bologna, sentita da BolognaToday –. Si apre un percorso che ci permette di discutere seriamente del rilancio dell’azienda e salvaguardare le sue maestranze”. Ora i sindacati chiedono che anche i restanti due rami per il retail e management della società vengano ricondotti nella stessa procedura: “Ci attendiamo la stessa richiesta da parte dei commissari e il prima possibile la convocazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy perché questo è il percorso migliore da intraprendere”.

Il ministro Adolfo Urso lo ha definito “un passo importante per garantire stabilità e continuità”, come dichiarato in una nota, “tutti i soggetti interessati dovranno ora muoversi in coordinamento per garantire la continuità del gruppo, con la consapevolezza della complessità che caratterizza questa procedura e della necessità di individuare una soluzione industriale a breve. Noi – conclude Urso - Continueremo a monitorare da vicino la situazione”.