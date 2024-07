La Perla: continua la mobilitazione, il 24 luglio davanti all'azienda con sdraio e ombrelloni

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

''Mentre tutti vanno in vacanza, con le lavoratrici e i lavoratori di La Perla, mercoledì 24 luglio alle 17 saremo davanti l'azienda, porteremo le sdraio, gli ombrelloni e i racchettoni''. È questa la protesta organizzata da Stefania Pisani e Mariangela Occhiali, rispettivamente della Filctem Cgil e la Uiltec Uil di Bologna, che in una nota raccontano la nuova iniziativa decisa per la vertenza La Perla.

“Da oltre un anno infatti - proseguono le due sindacaliste -, insieme alle lavoratrici ed ai lavoratori di La Perla, combattiamo per tenere alta l'attenzione sull'unica azienda di corsetteria di alta gamma che rappresenta, in tutto il mondo, l'eccellenza tessile italiana da oltre 70 anni. Un anno di lotta difficile perché l'azienda ricominci la sua attività, non ci fermeremo ora”.

Le attività ancora bloccate

I sindacati denunciano che il riconoscimento dell'amministrazione straordinaria alla sola azienda produttiva, senza le funzioni di staff e di retail, non è sufficiente e inibisce, nei fatti, l'effettiva riattivazione delle attività. Infatti, se non si procederà rapidamente ad attrarre in amministrazione straordinaria anche le su dette aree La Perla Management UK e La Perla Italia, tutto il percorso affrontato fino ad oggi sarà inutile.

La ragione? Come da sempre sostenuto dalle organizzazioni sindacali, la suddivisione del gruppo in tre aziende è fittizia e le funzioni esercitate dalle lavoratrici di tutte le aziende sono necessarie per le attività.

La convocazione dal Mimit mai arrivata

“Non abbiamo ancora la definizione del protocollo che raccorda le tre procedure giudiziali relative alle aziende italiane con quella inglese che ricordiamo essere detentrice del marchio. Abbiamo richiesto, purtroppo invano sin dall'8 aprile, una convocazione del tavolo al Ministero delle Imprese e del Made in Italy dove mettere assieme il percorso legale con quello sindacale, ma ad oggi ancora non abbiamo avuto risposta. Per queste ragioni mercoledì pomeriggio 24 luglio saremo davanti all'azienda per sostenere la mobilitazione delle lavoratrici di La Perla", hanno concluso Pisani e Occhiali.