La Perla, ancora tutto fermo. I sindacati: “Serve agire o sarà tardi”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Sulle sorti de La Perla ancora tutto tace. E il tempo passa, con il rischio di perdere anche tutto il 2024. L’allarme è lanciato dalle sigle sindacali Filctem-Cgil e Uiltec-Uil, che hanno condiviso una nota con la stampa: “Le settimane stanno trascorrendo e i tempi per agganciare l'ultimo trimestre dell'anno stanno, nei fatti, scadendo, e questo comporterà perdere tutto il 2024, pregiudicando pesantemente la possibilità di ripresa del Gruppo La Perla. È dall'8 aprile che siamo in attesa di un tavolo con il ministero delle Imprese e del Made in Italy in dove mettere a sistema le complessità che ci sono ben note ma ad oggi non abbiamo ancora avuto risposte in tal senso. È dal 10 maggio, data del riconoscimento dell'amministrazione straordinaria de La Perla Manufactoring che sottolineiamo a gran voce a tutti i soggetti coinvolti, Istituzioni, liquidatori, commissari, la necessità di rendere sostanziale e non meramente formale il riavvio delle attività mediante la procedura di attrazione di Lp Management srl e di LpItalia srl, senza la quale le stesse produzioni di Lp Manufactoring non possono ripartire”.

Le produzioni dello storico marchio bolognese sono ancora ferme e più il tempo passa e più si corre il rischio che per rimettere in sesto l’azienda sia troppo tardi. Cgil e Uil hanno quindi chiesto la definizione del protocollo che dovrà raccordare le procedure italiane con quella inglese, “definendo perimetri e modalità di vendita congiunta degli asset del Gruppo La Perla”, sollecitando il “responso sull'attrazione che renderebbe sostanziale e non meramente formale (com'è oggi) il riconoscimento dell'amministrazione straordinaria”. Le richieste dei sindacati però non finiscono qui: serve lo sblocco dei finanziamenti per consentire il progressivo ripristino delle produzioni, la riattivazione della rete vendita e la definizione del Comitato dei creditori in Lp Management. Per riaprire - avvertono infine Filctem e Uiltec - non basta gestire gli aspetti legali. Serve un confronto con chi, per primo, ha sollevato lo stato di crisi in cui versava il Gruppo La Perla ovvero le rappresentanze delle lavoratrici per affrontare seriamente le dinamiche produttive e di settore di cui si deve tener conto oggi se non si vuole rischiare di rimanere fermi per tutto il 2024”.