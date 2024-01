La Perla: "Un finanziere che compra ville e gira in jet privato affama chi lavora"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ieri l'udienza con tutte le parti coinvolte nel caso La Perla, compresa l'attuale dirigenza (La Perla Management Uk di Londra) per definire altri aspetti della complessa vertenza, come la collaborazione tra le due procedure quella Italiana e quella Inglese.

Come riferiscono Filctem Cgile e Uiltec Uil è emersa "per parte Nostra, la volontà che ci sia un destino congiunto del Marchio (che è formalmente di proprietà della società inglese) e delle lavoratrici di La Perla. Riteniamo impensabile poter vendere un Marchio senza le competenze che lo qualificano".

I sindacati fanno sapere quinci che il giudice entro una decina di giorni dovrà pronunciarsi nel merito "dichiarando

lo stato d’insolvenza e dunque pronunciarsi per l’amministrazione straordinaria sia per La Perla Manufactoring srl che per La Perla Management srl ovvero dichiarando lo stato di liquidazione", dopo l'estensione del sequestro del marchio a tutto l'asset societario di La Perla Management Uk, con la nomina di Luca Mandrioli e Andrea Monari custodi per la gestione della società.

"Oggi quindi abbiamo registrato un ulteriore piccolo passo verso la definizione di una vertenza complicatissima, trattandosi di una crisi transfrontaliera post Brexit - dichiarano Stefania Pisani di Filctem e Mariangela Occhiali di Uiltec - Rimane altissima al contempo la preoccupazione per la condizione di difficoltà in cui scientemente si stanno mettendo le maestranze che continuano a non ricevere le retribuzioni" quindi questo sarebbe il primo scoglio da superare "è indecente che un finanziere che si dichiara nullatenente, che compra ville milionarie e che gira con jet privati, possa impunemente affamare chi lavora", concludono.

