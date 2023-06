Lavoro. Rapporto Ires-Cgil: sale l'occupazione, ma è boom di dimissioni volontarie

Continua a crescere il numero degli occupati, senza però riuscire a raggiungere i livelli pre pandemia del 2019. Ma al contempo continua a salire anche il numero di dimissioni volontarie, segno di un disagio lavorativo che non si arresta. È il quadro in estrema sintesi che emerge dal rapporto dell'Osservatorio su economia e lavoro in Emilia-Romagna dell'Ires, presentato oggi a Bologna nella sede della Cgil.

I numeri

Nel 2022 in Emilia-Romagna si sono registrati 23.000 occupati in più rispetto all'anno prima: si tratta in prevalenza di giovani tra 25 e 34 anni, ma con titoli di studio bassi, assunti a tempo pieno nel settore del commercio e del turismo. Oltre all’aumento degli occupati, l’anno scorso registra anche un calo della percentuale di disoccupazione (5,2%) e degli inattivi. Secondo gli ultimi dati, questa tendenza prosegue anche nel primo trimestre 2023, che fa registrare 34.000 occupati in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, ma comunque ancora sotto al dato 2019 (9.000 in meno rispetto al primo trimestre di quell'anno).

Disagio occupazionale

Rispetto invece al disagio occupazionale, il 2022 conferma alti livelli (18,6%) seppur in calo di un punto rispetto all'anno prima. Cala il part-time involontario, ma cresce la quota di lavoratori a tempo determinato involontario. E lievita soprattutto il fenomeno delle dimissioni: 206.368 nel 2022, il 13,3% in più rispetto all'anno prima. Nel 54,1% dei casi si tratta di dimissioni da lavoro a tempo indeterminato, ma cresce la quota di lavoratori a termine (21,9%) e in somministrazione (9,6%). Le dimissioni aumentano di più tra le donne (+18,5%) che tra gli uomini. Il settore più coinvolto è quello che riunisce commercio, trasporti e turismo (+33,9% nel 2022), ma cresce anche la quota di chi lavora in attività professionali e servizi alle imprese (20,5%). Secondo l'analisi dell'Ires, da molti indicatori traspare anche "un deciso aumento" di disuguaglianze e povertà sociale, non solo economica, in particolare tra donne, giovani e stranieri. Divari retributivi, alta precarietà e nuovo calo dei laureati sono le principali fonti di preoccupazione per la fascia 25-34 anni.

I dati dei lavoratori autonomi

Rispetto ai dati dell’occupazione, l'osservatorio della CGIL Emilia-Romagna registra un "fenomeno bizzarro", l'aumento di 28.000 autonomi, fatto che non si era mai registrato prima, quasi tutti (25.500) nel settore dei servizi, dove allo stesso tempo di registra un calo dei lavoratori dipendenti di 24.000 unità. Secondo l'Ires, si tratta di persone a cavallo tra lavoro autonomo e lavoro dipendente "ben retribuito" che "trae vantaggio dalle scelte del Governo sulla flat tax" e che per questo ha deciso di mettersi in proprio. "Ci sembra l'unica spiegazione possibile", afferma il presidente di Ires, Giuliano Guietti.

Pil e alluvione

Le previsioni per il futuro non sono però rosee. Si prevede una frenata dell’occupazione e anche del Pil regionale. Nei prossimi anni, a partire da quello in corso, è prevista una crescita modesta intorno all'1%. Le province che tirano di più nelle stime sono Bologna, Reggio Emilia e Forlì-Cesena, intorno all'1,5%. Ma bisognerà calcolare anche l'effetto dell'alluvione. Su questo punto è intervenuto il segretario generale della CGIL Emiila-Romagna Massimo Bussandri, anche in relazione al tema delle risorse e alle tensioni in corso tra Governo ed enti locali. Secondo Bussandri, la rabbia sociale delle popolazioni colpite dall'alluvione "sta già montando, a fronte delle mancate risposte del Governo", quindi a maggior ragione, aggiunge il leader regionale della CGIL, in Emilia-Romagna "abbiamo bisogno del commissario, non di strumentalizzazioni politiche". Bussandri ha anche commentato le recenti dichiarazioni del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci: "Dire che fare la stima dei danni è come trattare il Governo come un bancomat è offensivo nei confronti di cittadini, lavoratori e pensionati di questo territorio".