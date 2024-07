Lepore 'pressa' le imprese su salari e casa: serve un nuovo patto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Su lavoro povero, casa e trasporti "è arrivato il momento di una nuova contrattazione sociale". Di fronte ai dati dell'inchiesta sociale realizzata dalla Cgil di Bologna, che disegna una città attraversata da fratture sociali sempre più profonde tra lavoro e rendita, il sindaco Matteo Lepore torna a sollecitare il sistema delle imprese.

"Il Comune ha le risorse, ma non può fare tutto da solo. Dobbiamo fare una battaglia perché il settore privato, se continua ad avere bisogno di lavoratori, faccia in modo che i salari aumentino, ma devono aumentare anche contribuzione per l'abitare e per il trasporto pubblico", scandisce Lepore. Il ragionamento del sindaco è lineare: Bologna è una città attrattiva, che compensa con i nuovi cittadini il calo della natalità. "Ma chi sceglie Bologna lo fa anche per "la qualità della vita e dei servizi", ricorda. Servizi che sono a rischio, anche perché i bassi salari si annidano proprio nel lavoro di cura e nei servizi, rendendo impossibile per larghe categorie di lavoratori (della scuola e della sanità) sostenere i costi della città, soprattutto quelli legati all'abitazione.

"Soluzioni e nuovi accordi su salari, casa e trasporti"

"Su questi tre temi" come salari, casa e trasporti "servono nuove soluzioni e nuovi accordi", insiste. "Il lavoro povero è un enorme problema, soprattutto in territorio come nostro dove il lavoro di cura rischia di essere l'anello debole. Non c'è competitività in un territorio come quello dell'Emilia-Romagna senza il lavoro di cura, perché persone scelgono di venire qua per qualità della vita. Lavoro di cura è strategico. Può l'amministrazuone affrontare questa questione da sola? 'Ni', da soli facciamo fatica", ammette Lepore.

Bologna città della rendita?

"Questa è ancora la città del lavoro o è diventata la città della rendita?", si chiede, dunque la Cgil che ha intervistato oltre 5.000 bolognesi in un'inchiesta sociale che descrive una città in grande crescita economica, attrattiva, ma "respingente" per l'insostenibilità del costo della vita. La ricerca individua tre gruppi principali di cittadini divisi per reddito disponibile: a fare la differenza stra strato alto e medio e basso non è il lavoro, ma la rendita, determinata anche dalla proprietà della casa. Le famiglie nel gruppo con maggiori disponibilità economiche sono anche quelle dove la scelta della scuola superiore è più orientata ai licei, che preparano ai cicli di studio universitari, in cui la ricerca della casa impegna meno (il 25,4% contro il 32,2% dello strato 'basso') ed è indirizzata all'acquisto più che all'affitto.

Sul fronte sanitario, il 70% circa si è rivolto al privato per i tempi troppo lunghi di attesa nel pubblico, ma il 58% del campione dei ceti meno abbienti ha rinunciato a curarsi, non potendo né aspettare né sostenere i costi dell sanità privata. Nello strato basso si concentra, inoltre, il maggior numero di persone impiegate nei settori della ristorazione e dell'accoglienza turistica, dove il problema del lavoro povero è sempre più pressante. "Contemplare i problemi è un errore. Abbiamo bisogno di discutere, di confrontarci, di negoziare, ma per creare progresso, non per tornare indietro o stare fermi. La contemplazione problemi senza soluzioni sociali è individualismo: non fare nulla è roba di destra, trovare soluzioni ai problemi e ai conflitti sociali è una cosa di sinistra", sostiene Lepore.

Il fronte della casa

Sul fronte casa, ricorda, "sale l'affitto breve, scendono canoni concordati. La leva dell'Imu non ha più effetto, le agevolazioni sui canoni concordati non sono in grado di competere con vantaggi economici degli affitti brevi. Non potremo a lungo resistere se non ci sarà una legge nazionale", ammette il sindaco. "È importanre che le forze sociali lavorino con noi per sensibilizzare la politica: ci sono lobby, a destra e sinistra, che spingono per gli affitti brevi. Bologna resiste, siamo diventati una città migliore, ma questo genera contraddizioni", conclude Lepore