Lepore in San Vitale, tra luminarie e commercianti: "Navette e un giardino in piazza Aldrovandi" | VIDEO

Un giro in via San Vitale per incontrare i commercianti "penalizzati" dal cantiere della Garisenda. Il sindaco Matteo Lepre ha incontrato ieri sera il comitato degli esercenti, nato all'indomani della chiusura al traffico di parte della via interessata ai lavori che ha visto anche la soppressione delle fermate dei bus, insieme al direttore di Confcommercio, Giancarlo Tonelli.

"La messa in sicurezza della torre avverrà in alcuni mesi, mentre gli anni riguarderanno il restauro - ha spiegato il sindaco alla Dire - Mi auguro che, quando avremo finito con la messa in sicurezza della torre, anche i container si potranno superare. Non dobbiamo immaginare anni di container, serviranno almeno per i prossimi sei mesi ma, poi, valuteremo se ci saranno le condizioni per toglierli. Non vedo l'ora".

Ascom, per promuovere la via, alcuni giorni fa ha accesso le luminarie e valuta iniziative di promozione della strada, in accordo con l'amministrazione. Naturalmente il nodo è ancora il trasporto pubblico, residenti e cittadini attendono le navette, annunciate e confermate da Lepore: "Dovete tenere botta per questo periodo di Natale" ha detto il sindaco, grazie a Ascom-Confcommercio abbiamo riacceso le luminarie anche in via San Vitale, per dare un segnale di vita e ricordare che qui il commercio è ancora attivo. Il Natale è un momento importante per i commercianti del centro storico, abbiamo acceso anche l'Asinelli. C'è un cantiere di lungo periodo, di fronte, e noi vogliamo investire con un nuovo bando, come abbiamo fatto per le strade della Bolognina, per sostenere chi qui vuole portare avanti un'attività commerciale".

E' fiducioso il primo cittadino: "Questa strada prenderà vita, certamente dobbiamo organizzare il lavoro in modo diverso".

"Abbiamo chiesto fin dall'inizio la riattivazione di una navetta di Tper per il trasporto pubblico e, contemporaneamente, dei ristori o un bando, che potesse assicurare finanziamenti per il commercio nei prossimi anni, andando a compensare le perdite, inevitabili, che ci saranno su lavoro e vendite - ha detto Tonelli - sulla navetta bisogna ancora attendere una decisione ufficiale, ma il sindaco- ricorda Tonelli- si è già sbilanciato nei giorni scorsi, con parole di disponibilità. Ribadiamo che ce ne sarebbe una grande necessità, immediata. È la terza volta che il sindaco viene in via San Vitale insieme a noi, questa volta - evidenzia ancora Tonelli - ci aspettiamo atti amministrativi concreti".

A che punto è il cantiere

Proseguono i lavori di Hera sui sottoservizi in Via Zamboni e Via San Vitale, mentre è iniziata la consegna di altri elementi della struttura di contenimento in Piazza Ravegnana. Si procede con lo smontaggio dei fittoni e del basamento della statua di San Petronio. Da oggi i lavori di smontaggio basoli.

Attenzione anche per pizza Aldrovandi

Della zona "sotto osservazione" entra a far parte anche piazza Aldrovandi, con un altro comitato di residenti nato di recente. Si pensa a un giardino "per prevenire gli assembramenti di notte e per abbellirla - ha detto il sindaco - Dobbiamo tenere insieme le due cose".