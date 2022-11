Let’s Donation e Zucchetti: la tecnologia al servizio della solidarietà

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Prosegue a ritmo spedito il progetto delle HR Alliance, lanciato da Zucchetti per integrare nella propria suite di gestione delle risorse umane ulteriori soluzioni tecnologiche ad alto valore aggiunto per aziende e professionisti. L’accordo più recente riguarda l’ambito sempre più rilevante della CSR: Let’s Donation, infatti, è una startup bolognese specializzata nella realizzazione di piattaforme tecnologiche per le aziende sul tema della Responsabilità Sociale di impresa. Si tratta di soluzioni personalizzate ed esclusive che hanno l’obiettivo di aumentare il coinvolgimento dei dipendenti, l’impatto a sostegno di progetti sociali e la brand reputation, con l’acquisizione di dati utili per redigere il Bilancio di sostenibilità. Michele Placucci, CEO e Co-founder di Let’s Donation, racconta come la Responsabilità Sociale di impresa (CSR) sia diventata un elemento chiave per lo sviluppo delle relazioni commerciali con lo Stato, i partner, le comunità locali e le organizzazioni della società civile: “Su questi principi abbiamo sviluppato una soluzione con strumenti molto innovativi e partner di primario livello che qualsiasi azienda, attenta a tutti i suoi stakeholder, può utilizzare per far provare ai propri dipendenti l’esperienza del dono rendendoli dei veri protagonisti nel sostegno alle comunità del proprio territorio”. Giacomo Placucci, Co-founder di Let’s Donation, sottolinea l’importanza di aver inserito in piattaforma alcuni strumenti specifici per la sostenibilità: “Mettiamo a disposizione da un lato il ‘Volontariato di Impresa’, ormai diventato una leva per promuovere il benessere dentro e fuori le mura aziendali con ritorni positivi in termini di reputazione, coesione aziendale e sostenibilità sociale, dall’altro il “Welfare for Charity”, ovvero la possibilità per i dipendenti di utilizzare il bonus welfare per usufruire di tutti i servizi filantropici. Tutto questo consente di dare valore e migliorare le proprie risorse aumentando la soddisfazione e la produttività e creando un nuovo legame tra dipendente e azienda”. Luca Stella, Innovation Manager BU HR di Zucchetti, pone l’accento sul valore dell’accordo tra Let’s Donation e Zucchetti per le imprese che ritengono centrali i temi ESG all’interno delle loro strategie di crescita: “Questa nuova alliance permette di offrire a un numero elevatissimo di aziende la possibilità di conoscere una soluzione innovativa, attualmente inedita nel mercato italiano, che possa aiutarle a raggiungere i propri obiettivi di sviluppo sostenibile indicati dall’agenda ONU 2030. Il purpose di Zucchetti, ossia ‘Noi innoviamo per migliorare la Tua vita’, trova infatti la sua massima espressione proprio nel mettere la tecnologia, insieme ovviamente alle competenze delle persone, al servizio della sostenibilità”.