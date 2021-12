"Noi, categoria troppo spesso dimenticata...". Lettera a Babbo Natale dalle Guardie Giurate

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Caro Babbo Natale, Noi Guardie Particolari Giurate (GPG) siamo tra le categorie professionali, troppo spesso dimenticate, sia Istituzionalmente che Politicamente e oggi per l’ennesima volta chiediamo “metaforicamente” il tuo intervento. Noi non abbiamo grosse pretese, non vogliamo ricchezze, doni, e quant’altro, ma solamente ciò che riteniamo giusto. Noi vogliamo il Rinnovo del nostro Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si caro Babbo Natale, noi Guardie Giurate riteniamo necessario un immediato e risolutivo intervento delle parti in causa, per provvedere quanto prima al rinnovo di un contratto scaduto da sei anni e applicato ai circa 100mila addetti del comparto, scarsamente valorizzati per il ruolo delicato che svolgiamo, soprattutto, in questi due anni di pandemia, dovuta al CORONAVIRUS (COVID-19). Ma non dimentichiamo l’aspetto economico, che è già stato passato sotto la lente dei tribunali di tutt’Italia per via dei livelli minimi retributivi, considerati al di sotto della soglia di povertà e quindi contrari all’articolo 36 della Costituzione. Tra poco sarà Natale ma, per molti di noi sarà un giorno lavorativo come tanti. Cosa ti chiediamo ??? Caro Babbo Natale, Noi Guardie Giurate vorremmo maggior considerazione, più dignità per la Categoria e una riforma che offra maggiori tutele in materia di sicurezza, orari e salari dignitosi. Noi chiediamo, ai nostri Politici di mettere da parte i propri egoismi e gli enormi interessi che già sono emersi nell’alleanza tra PD e M5s, evidenziando segnali di contrarietà alla riforma, in merito allo status giuridico della guardia particolare giurata, elevandola ad “agente ausiliare di pubblica sicurezza”. Inoltre, Noi Guardie Giurate, chiediamo che come previsto dal DM 269/2010 sia prerogativa esclusiva degli istituti di Vigilanza Privata, che a proprie spese, svolgano i corsi per aspiranti Guardie Particolari Giurate, formazione indispensabile per chi voglia intraprendere questo lavoro. Poiché, negli ultimi tempi sono spuntati come funghi, scuole di formazione private, le quali propongono corsi per “aspiranti Guardie Giurate” che costano tra i 50 e 4000 euro. A nostro avviso dovrebbe essere il Ministero dell’Interno, certificare quali siano i Centri di Formazione autorizzati a erogare corsi di Sicurezza Sussidiaria DM 154/09 o le Regioni. Il più delle volte invece parliamo di società che erogano formazione senza alcuna certificazione o controllo di qualità e di legittimità. Noi aspettiamo, Noi continuiamo a sperare fiduciosi che, questo Natale sia diverso dagli altri, grazie Babbo Natale !!!

Angelo Sifrido Mancin