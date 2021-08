Logista Italia, oggi l’incontro: "Retribuzioni assicurate fino al 31 ottobre"

"Alcuni passi avanti sono stati compiuti rispetto alla situazione che ha dato avvio al tavolo venti giorni fa: assunzione di responsabilità di Logista assieme a Logistic Time che confermano la piena copertura retributiva fino al 31 ottobre per tutti i lavoratori e le lavoratrici (15 diretti e 67 indiretti); contestualmente le due aziende mettono in campo concreti percorsi anche formativi finalizzati alla ricollocazione delle risorse, oltre alla possibilità di uscite volontarie incentivate; disponibilità da parte di Confindustria Emilia Area Centro e di Interporto al reperimento di posti di lavoro sul territorio". Questo è quello che comunica la Città Metropolitana al termine del Tavolo odierno.

"Le Istituzioni prendono atto con rammarico della decisione di chiusura del sito e chiedono al Tavolo di salvaguardia, in coerenza con i patti del lavoro metropolitano e regionale, di perseguire l’obiettivo della ricollocazione per preservare i livelli occupazionali. Entro il 10 settembre si faranno inoltre tutti gli approfondimenti tecnici sui possibili ammortizzatori sociali conservativi da attivare. Il Tavolo sarà riconvocato a ridosso di quella data e dell'auspicato accordo sindacale atto a sostenere il raggiungimento delle maggiori tutele possibili per i lavoratori e le lavoratrici duramente colpiti/e da questa crisi".