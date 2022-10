Lussemburgo nuova destinazione turistica: media e professionisti a Bologna

Una missione economica e turistica in Italia, Luxembourg for Tourism (LFT) e Luxembourg Convention Bureau (LCB). Media e professionisti dell'industria del turismo leisure e business si sono incontrati a una presentazione dedicata alla scoperta del Lussemburgo quale destinazione turistica.

L'evento si è svolto il 27 ottobre 2022 a Bologna alla presenza di Lex Delles, Ministro del Turismo del Lussemburgo, prima volta in Italia, e ha visto la partecipazione di una delegazione di operatori della travel industry lussemburghese tra cui Luxair e sightseeing.lu, considerando che il mercato italiano sta diventando sempre più importante per il settore turistico e MICE lussemburghese.

Meta turistica

Nel 2021, il 57% degli italiani ha visitato il Lussemburgo per motivi turistici, il 22% per MICE, il 13% per visitare parenti e amici e il 9% per business tradizionale. Percentuali in linea con la media europea. Da una recente survey condotta dal centro di ricerca lussemburghese Ilres e commissionata da LFT, l'agenzia nazionale per il marketing della destinazione e lo sviluppo del turismo, fanno sapere gli organizzatori, tra i fattori che spingono il viaggiatore italiano a visitare il Lussemburgo troviamo il desiderio di scoprire una nuova destinazione (per il 72% del campione), la natura e i paesaggi e la reputazione del Paese (scelti 39% a pari merito dagli intervistati), la facilità di accesso e i collegamenti e le attrazioni storiche e architettoniche (entrambe scelte dal 28% dei viaggiatori del panel).

Tra i luoghi maggiormente visitati: la capitale Lussemburgo è la prima scelta dagli italiani intervistati (89%) seguita dalle chiese e dai siti religiosi (53%) e dai castelli (42%). La ricerca delinea inoltre che la conoscenza e l'interesse per il Lussemburgo sono più elevate nelle regioni del Nord-Ovest e del Nord-Est. L'Emilia-Romagna è tra le regioni in cui le ricerche e le prenotazioni di voli per il Lussemburgo sono aumentate maggiormente tra il 2021 e il 2022, e

questa regione continua a mostrare un elevato potenziale di crescita.

L'evento bolognese

Obiettivo dell';evento a Bologna è stato dunque far scoprire tutto ciò che il piccolo Paese nel cuore dell'Europa ha da offrire. Un primo momento creato per suscitare interesse nel Granducato e porre le basi per lo sviluppo di future e successive opportunità commerciali.

Il Lussemburgo offre una moltitudine di attività ed esperienze, sia nella natura che in città, in grado di soddisfare differenti target di viaggiatori: dagli amanti della vita all'aria aperta a chi cerca una vacanza culturali, dagli escursionisti e appassionati di sport ai food lovers, da chi viaggia da solo alle coppie o ai gruppi o alle famiglie.Grazie all'elevata qualità di infrastrutture e servizi disponibili, alla varietà e diversità del suo settore

economico, ma anche alle competenze e al know-how, il Granducato si presta all'organizzazione di eventi MICE.