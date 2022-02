Macai, servizio di spesa online con consegna veloce, arriva a Bologna

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BolognaToday

Macai, azienda italiana che effettua servizio di spesa online, è arrivata a Bologna. Il modello di Macai si basa sulla presenza capillare di dark stores (supermercati a tutti gli effetti, ma chiusi al pubblico) nei centri cittadini, tramite i quali porta la spesa a casa delle persone in pochi minuti. La consegna viene effettuata da una squadra di riders che arriva a casa dei clienti con biciclette o motorini elettrici. Il primo dark store bolognese permetterà a Macai di raggiungere clienti nelle zone di tutto il Centro storico oltre a Saragozza, Mazzini, San Donato, Cirenaica, Murri, Bolognina, Lame. Gli utenti possono scaricare l’app gratuita Macai da App Store e Google Play Store, e creare il proprio carrello virtuale tra oltre 3.000 prodotti: frutta e verdura fresca, pasta, gelato, detersivi e tutto ciò che troverebbero in un tradizionale supermercato. Nei prossimi mesi l’offerta salirà fino a 7.500 prodotti, per garantire una scelta sempre più vasta ai propri clienti e per posizionarsi come un vero e proprio supermercato, ma con i vantaggi dell’online e di una consegna molto veloce. Questo nuovo modo di fare la spesa mira a ridurre l’inquinamento dovuto agli spostamenti in auto e nei mezzi pubblici, a far risparmiare tempo prezioso ai clienti e a promuovere prodotti nuovi e del territorio. La consegna in pochi minuti conclude un servizio innovativo che mette al proprio centro la soddisfazione dei cittadini. Macai è nata a maggio 2021, ed è attualmente presente a Milano, Torino, Modena, Brescia e Bologna. Nei prossimi mesi si espanderà in tutto il nord Italia, e successivamente nel centro e sud. Entro la fine del 2022 punterà ad aprire i primi dark stores anche all’estero, in paesi del sud, centro ed est Europa. Contatti: Informazioni generali e collaborazioni: info@macaiapp.com Supporto per gli ordini: supporto@macaiapp.com Scopri dove consegniamo: https://macaiapp.com/info.html#dove-consegniamo https://macaiapp.com/