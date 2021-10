Una nuova azienda entra nella multinazionale bolognese Marchesini Group

Nuova espansione per la Marchesini Group di Pianoro. Una nuova azienda del Made in Italy meccanico, infatti, è entrata a far parte della Marchesini, multinazionale bolognese specializzata nella realizzazione di linee industriali per il confezionamento di farmaci, inclusi i vaccini anti-Covid, e prodotti cosmetici.

Come si legge in una nota, si tratta di Dott. Bonapace, impresa di Cusano Milanino (Milano) che realizza macchine da laboratorio utilizzate per la Ricerca e Sviluppo e nelle piccole produzioni industriali di materiali da consumo. Già storica farmacia lombarda nata nel 1872, poi piccola realtà produttrice di macchinari per prodotti galenici, Dott. Bonapace viene fondata nel 1946. Nei decenni successivi tre generazioni della famiglia Bonapace contribuiranno a trasformare il sogno del fondatore in un’azienda farmaceutica in grado di rispondere alle richieste di oltre 5mila clienti in tutto il mondo, inclusi i ministeri della salute e le imprese statali di molti paesi.

Una storia di successo “dal basso” che ricalca per passione e dedizione quella di Marchesini Group, nata in un garage di Pianoro (Bologna) e diventata in 45 anni uno dei protagonisti mondiali del business del confezionamento, con 2mila dipendenti e un fatturato di 430 milioni di euro. Con questa operazione Marchesini Group acquisisce il 70 per cento delle quote societarie di Dott. Bonapace e amplia il proprio già ampio parco macchine con nuove tecnologie che trattano prodotti particolari come supposte, capsule e compresse.